Sot, më 25 tetor 2025, dollari amerikan blihet me 82.6 lekë dhe shitet me 83.6 lekë.
Euro blihet me 96.3 lekë dhe shitet 97 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 103.9 lekë, ndërsa në shitje me 104.9 lekë.
Paundi britanik blihet me 110 lekë dhe shitet me 111.2 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 58.9 lekë, ndërsa në shitje me 60.4 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:
