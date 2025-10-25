Plani B për Gazën/ Një Rrip i ndarë në dy pjesë, njëra prej tyre mbetet në duart e ushtrisë izraelite

Harta gjigante e Gazës e ndarë në dy pjesë, e treguar nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio, sipas disa analistëve, është një e dhënë që rrezikon të shndërrohet në provë.
Zëvendëspresidenti J.D. Vance dhe dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, e kishin diskutuar tashmë këtë. Gjatë udhëtimit të tyre në Lindjen e Mesme, Vance shpjegoi se Gaza është e ndarë në dy rajone. Njëri është relativisht i sigurt – 53% nën kontrollin e ushtrisë izraelite – dhe tjetri është i rrezikshëm – 47% në duart e Hamasit – ku militantët janë rikthyer në sundim me forcë.
Kushner specifikoi: "Në zonën e kontrolluar nga IDF, po merret në konsideratë fillimi i rindërtimit të një Gaze të re për t’u dhënë palestinezëve një vend për të shkuar, një vend për të gjetur punë, një vend për të jetuar."
Wall Street Journal ishte e para që raportoi për këtë: duket se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po shqyrtojnë një "plan B" të përkohshëm, të hartuar nga Kushner, i cili do ta ndante Rripin sipas vijave të dakordësuara në "planin A" të Trump – planin me 20 pika – për të filluar rindërtimin në pjesën ku është e pranishme IDF, ndërsa presin që militantët të çarmatosen dhe të dorëzojnë pushtetin.
Një projekt që ende nuk është konfirmuar, por që duhet të "ngrijë" situatën aktuale dhe të ndihmojë administratën amerikane të fitojë kohë në periudhën e pacaktuar që do të kalojë midis përfundimit të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit dhe fillimit të së dytës. Kjo fazë përfshin vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi, tërheqjen e pjesshme të ushtrisë izraelite dhe çarmatimin e plotë të Hamasit, të cilin deri më tani e ka refuzuar.
Shumë të panjohura mbeten gjithashtu në lidhje me organin ndërkombëtar që do të qeverisë Rripin e Gazës. Dhe ka një paqartësi në dhomën e negociatave: duke pasur parasysh kaosin në Gaza, cili komb do të rrezikojë të dërgojë trupa, me Hamasin që mbetet i armatosur dhe i rrënjosur në territor?
Pavarësisht bisedimeve të Shteteve të Bashkuara për ndarje dhe rindërtim në dobi të palestinezëve, qeveritë arabe e kundërshtojnë këtë ide, duke pasur frikë se një ndarje e tillë mund të krijojë një zonë të kontrolluar përgjithmonë nga Izraeli.
Tahani Mustafa, anëtar i Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thotë për Wall Street Journal se çdo plan për të ndarë Gazën përgjysmë do të hasë në rezistencë të fortë nga palestinezët. Frika është se Izraeli mund të përsërisë në Rrip atë që bëri në Bregun Perëndimor, "duke marrë kontrollin e plotë të sigurisë dhe duke i detyruar banorët të strehohen në zona të palidhura".
Për palestinezët, vazhdon ai, Gaza përfaqëson "të vetmin brez të vazhdimësisë territoriale". Dhe ajo përfundon me frikën e të gjithëve: "Në fund, realiteti do të jetë një ngërç".
Analistë të tjerë, megjithatë, besojnë se ndarja e enklavës dhe ndërtimi i zonave të menaxhuara nga Izraeli mund ta dobësojnë politikisht Hamasin dhe të lehtësojnë hapat e mëtejshëm që duhet të çojnë në një proces të drejtë paqeje.
Në platformën X, analistja izraelite Maria Zonszein e Grupit të Krizave vëren se harta e Rubios, përveç zonës së verdhë prej 53% të ushtrisë izraelite, tregon se Gaza është e ndarë në pesë seksione, në përputhje me "strategjinë e vjetër me pesë gishta". Strategjia për kantonizimin e Rripit./Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd