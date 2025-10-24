Shkarkohet nga detyra prokurorja e Tiranës, Mirela Zavalani

KPA shkarkon nga detyra prokuroren e Tiranës, Mirela Zavalani
Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) vendosi më 24 tetor shkarkimin nga detyra të prokurores së Tiranës, Mirela Zavalani, duke pranuar kërkesën përfundimtare të drejtuesit të SPAK, Altin Dumani. Vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi menjëherë.
Shkarkimi pas konstatimeve për pasuri të pajustifikuara
Kolegji arriti në përfundimin se deklarimet e prokurores ishin kontradiktore, duke e bërë të pamundur kontrollin e pasurisë. Nga analiza financiare rezultoi një bilanc negativ prej rreth 5 milionë lekësh, shumë që tejkalon kufirin e zbatimit të parimit të proporcionalitetit.
Sipas KPA-së, kjo përbën shkak shkarkues, pasi subjekti nuk arriti të justifikojë burimet e ligjshme të pasurisë.
Si nisi çështja
Mirela Zavalani ishte konfirmuar në detyrë më 15 qershor 2023 nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK), i cili kishte konstatuar një pamundësi financiare prej 1.3 milionë lekësh, por e kishte vlerësuar si jopenalizuese.
Ky vendim u ankua nga Komisionerja Publike, Irena Nino, që kërkoi rishikimin e përfundimeve dhe marrjen e një vendimi alternativ për konfirmim ose shkarkim. Pasi mandati i Komisionerëve Publikë përfundoi, çështjen në Kolegjin e Posaçëm e përfaqësoi prokurori i SPAK, Adnan Xholi, i cili në seancat përfundimtare kërkoi shkarkimin e Zavalanit për deklarime të pamjaftueshme dhe cënim të besimit të publikut.
Pasuritë në qendër të hetimit
Problemet kryesore u evidentuan për një apartament në Tiranë dhe për një kompleks në Patos (Fier) që përfshinte supermarket për pjesë këmbimi, servis auto dhe banesë me sipërfaqe 634 m², në bashkëpronësi të bashkëshortit të saj me babanë (nga 50% secili).
Sipas prokurorit Xholi dhe trupës gjykuese, Zavalani kishte bërë deklarime të ndryshme për këto pasuri, duke përfshirë pretendime për hua nga vjehrri dhe të ardhura nga qiradhënia që u deklaruan vetëm gjatë hetimit administrativ.
Argumentet e palëve
Prokurorja e konsideroi ankimimin të njëanshëm dhe pa prova të reja, duke pretenduar se Komisionerja Publike kishte bërë vetëm një interpretim ndryshe të fakteve nga ai i KPK-së.
Ndërkohë, KPA vlerësoi se deklarimet për huanë dhe qiratë ishin jo bindëse dhe në kundërshtim me provat. Gjithashtu, u evidentuan edhe transferta bankare të pashpjeguara nga bashkëshorti i saj drejt vëllait që jeton në SHBA.
Vendimi përfundimtar
Kryetari i Kolegjit, Sokol Çomo, deklaroi se trupi gjykues e gjeti të bazuar kërkesën e drejtuesit të SPAK dhe se Zavalani nuk ishte e besueshme në kriterin e pasurisë.
Në përfundim, Kolegji vendosi të ndryshojë vendimin e KPK-së dhe ta shkarkojë prokuroren Mirela Zavalani nga detyra, me efekt të menjëhershëm.
