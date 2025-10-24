‘Të jap 50 mijë lekë, apo do një qingj’! Kushëriri manjak ngacmon 14-vjeçarin në rrjete sociale, “ofertë tunduese” për të mbyllur çështjen

Sonte do t’ju tregojmë historinë e një djali 14 vjeçar nga Tirana, i cili pak ditë më parë, është gjendur në një situatë aspak normale me Gentianin, një i afërm i familjes 32 vite më i madh. Biseda e tyre ka nisur në rrjtete sociale ky Gentian i afërmi i tij i ka shkruar në Facebook.
Që në bisedën e parë familjari ishte i prerë dhe i qartë në pyetjet e tij: “A ke kryer ndonjëherë marrëdhënie seksuale?”
E gjithë kjo histori e treguar nga djali, fatkeqësisht nuk është dokumentuar pasi për shkak të frikës së ndonjë situatë në familje, ai vendosi të fshijë menjëherë të gjitha mesazhet. Por ndërsa bën këtë veprim, përkrah ka nënën e tij e cila sheh gjithçka. Meqenëse nëna e mori vesh, dhe kushëririt iu bë bllok në Facebook, 14 vjeçari për një moment e harroi se çfarë kishte ndodhur. Por nuk ishte e thënë, sepse kushëriri dukej se e kishte mendjen e ndarë për t’i vazhduar bisedat perverse me minorenin. Kësaj radhe në Tik Tok.
Që në nisje Genti, hyn drejt e në temë, duke demonstruar një qasje prej maniaku, gjë që merr pas një reagim agresiv nga 14 vjeçari.
Pavarësisht përgjigjeve ofenduese të nipçes, 46 vjeçari vazhdon të insistojë në tekstet e tij provokuese. Të gjitha këto biseda bëhen në pak çaste në prani të nënës së djalit, e cila vendos të telefonojë nënën e saj në lidhje me këtë kushëri maniak nga Gramshi. Kjo telefonatë mes gjyshes së 14 vjeçarit dhe Gentit, nuk e bind aspak nënën e të miturit, prandaj vendos që t’i shkruajë vetë kushëririt pa marrë asnjëherë përgjigje nga ky i fundit. Pak orë më vonë, familjarët e djalit e njoftuan kushëririn nga Gramshi se ndaj tij ishte bërë kallëzim në polici. Gjë që deri në atë moment nuk kishte ndodhur. Por prindërit e 14 vjeçarit nuk janë të bindur, prandaj të nesërmen nisen drejt Gramshit për ta sqaruar njëherë e mirë këtë situatë.
Kushëriri bari i bën një ofertë tunduese ciftit të ri, por dyshimi lind. Nëse vërtetë e ka bërë djali, pse duhet të ketë një propozim financiar për ta mbyllur çështjen. Fundja kemi të bëjmë me një zënkë fëmijësh. Por pavarësisht kësaj, oferta vjen, tepër tunduese madje, 5000 lekë në këmbim të mbylljes së çështjes. Është i habitshëm insistimi i 46 vjeçarit për t’iu mbyllur gojën dy prindërve me një qingj. Për më tepër që siç thamë, pretendon se nuk ka bërë asnjë gjë. Sidoqoftë, ata vendosin që ta pranojnë marrëveshjen, e cila do të konkretizohet dy ditë më pas.
I zgjuar në mëngjes, ndoshta me ankthin për të mbyllur gjerat sa më shpejt, 46 vjeçari i shkruan babait të djalit duke i lënë vendin dhe orën e takimit. Dhe në atë takim, Genti vjen i përpiktë në orar. Në përballjen me ne ai mban në dorë një qingj si shpërblim të çiftit për të mbyllur çështjen dhe incidentin. Në mënyrë kategorike ai refuzon të këtë komunikar e shkruar me djalin 14 vjeçar e t’i ketë ofruar biseda erotike. Insistimi i tij është aq i madh sa edhe ne për pak e besuam se po i binim në qafë, deri në momentin e fundit që ky i fundit e pranon veprimin e bërë. Pas kësaj prindërit e 14 vjeçarit së bashku me të nisen drejt komisariatit të Gramshit për të kryer denoncimin./Piranjat.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd