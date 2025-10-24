Thellohet tragjedia nga zjarri në Maliq, pas nënës dhe të birit, humb jetën edhe 6-vjeçarja

Ka ndërruar jetë 6-vjeçarja, e cila prej disa ditësh ndodhej e shtruar në Pediatrinë e Tiranës, pasi pësoi plagë të rënda nga flakët që përfshinë banesën e saj në Maliq.
Flakët i morën jetën edhe nënës së saj dhe vëllait, Rrahime dhe Luka Hazisllari.
Nëna kishte mundur t’i nxirrte të fëmijët e saj, Lukën 13-vjeç dhe vajzën 6-vjeçare, ndërsa vetë mbeti e vdekur në derën e kuzhinës. 13-vjeçari Luka Hazisllari u gjet në gjendje kome jashtë banesës dhe ndërroi jetë sapo mbërriti në spital.
6-vjeçarja kishte djegura të shumta në trup, dhe pas ndihmës së parë në spitalin e Korçës, u dërgua në QSUT në Tiranë, ku për fat të keq, ndërroi jetë pas pesë ditësh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd