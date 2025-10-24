Vllaznia përmbys Tiranën dhe fiton “Klasiken” e futbollit shqiptar, bardheblutë në krizë të thellë

24 Tetor 2025
SHKODËR – “Klasikja” e futbollit shqiptar ka folur sërish për Vllazninë! Skuadra shkodrane triumfoi me rezultatin 3-1 ndaj Tiranës në një ndeshje plot emocione, përmbysje dhe tension në “Loro Boriçi”. Kjo fitore e ngjit Vllazninë në garën për kreun, ndërsa bardheblutë vijojnë të zhgënjejnë me një tjetër humbje që thellon krizën e tyre.
Tirana kaloi në avantazh herët, në minutën e 8-të, me golin e Tabekut. Por reagimi i vendasve ishte i menjëhershëm: vetëm 7 minuta më vonë, Yago barazoi shifrat duke ndezur atmosferën në shkallët e stadiumit.
Në minutat në vijim, shkodranët përmbysën gjithçka. Një kombinim perfekt mes Malës dhe Balajt u konkretizua me gol nga kapiteni, duke i dhënë Vllaznisë epërsinë 2-1 me të cilën u mbyll pjesa e parë.
Pjesa e dytë solli më shumë tension, sidomos pas daljes me karton të kuq të Kuros që la Vllazninë me 10 lojtarë. Megjithatë, në minutën e 79-të, Balaj fitoi një penallti që u shndërrua në gol nga Kastrati, duke vulosur rezultatin 3-1.
Pavarësisht përpjekjeve të Tiranës për të rikthyer balancat, rezultati mbeti i pandryshuar. Me këtë fitore, Vllaznia merr tre pikë të arta dhe forcon pozitat në renditje, ndërsa Tirana mbetet në errësirë, mes kritikash dhe mungesës së rezultateve.
