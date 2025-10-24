‘Ore hiqe uniformën dhe hajde dalim!’ Përplasje e dhunshme në Berat mes shoferit dhe policit rrugor, qytetarët në panik

24 Tetor 2025
Një incident i rëndë është regjistruar sot në qytetin e Beratit, ku një kontroll rutinë i policisë rrugore është kthyer në një përplasje të dhunshme mes një të riu dhe një efektivi policie. Ngjarja ka ndodhur në mes të ditës, duke tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve që ndodheshin në vendngjarje.
Sipas pamjeve të publikuara nga JOQ Albania, shoferi i një automjeti tip “Benz” ka dalë nga makina dhe ka nisur të debatojë ashpër me efektivin. Përplasja verbale është përshkallëzuar shpejt në dhunë, pasi polici shtyu derën e makinës dhe i riu reagoi me tone kërcënuese, duke e goditur dhe sfiduar me fjalët: “Mbaje t’i bijmë, mbaje fort. Ore hiqe uniformën, hajde dalim.”
Qytetarët që ndodheshin aty, përfshirë edhe drejtues automjetesh që po kalonin në atë moment, janë parë të frikësuar dhe të shqetësuar nga situata që u përshkallëzua brenda sekondash.
Policia ende nuk ka dhënë një reagim zyrtar lidhur me incidentin, ndërsa pritet të merren masa ndaj autorit të sulmit dhe të sqarohen rrethanat e plota të ngjarjes.
