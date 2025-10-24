Djali i Erion Bogdanit do të luajë me Italinë, reagon legjenda kuqezi

Imagjinoni që të shënojë Bogdani me Kombëtaren dhe të festojnë… italianët.
Emri që ka çuar peshë zemrat e shqiptarëve, papritur mund të jetë protagonist në anën tjetër të detit.
Është fjala për Aleksandër Bogdanin, djalin 14-vjeçar të ish-sulmuesit të shquar të Shqipërisë dhe rekordmenit të golave me fanellën kuqezi, Erjon Bogdanit.
Po sa shanse ka që të ndodhë kjo? Që i biri i Bogdanit të luajë me “axurrët”? Për këtë flet vetë babai i tij, Erjoni.
Në një intervistë ai konfirmon se i biri ka marrë ftesë nga kombëtarja e Italisë U-15.
-Erjon, a është e vërtetë që djali juaj ka marrë ftesë nga kombëtarja italiane?
Po, është e vërtetë. Ishte një grumbullim për të rinjtë e talentuar të Jugut të Italisë dhe mori edhe djali im një ftesë.
-Aleksandri, djali juaj, luan me Palermon. Është qendërsulmues si ju… Mund të bëhet më i mirë se ju?
Të lutem, unë nuk flisja për veten time kur isha futbollist, si mund të flas për djalin tim?!
-Po pyesim sepse ka pak informacion për të…
Atëherë, nëse ai do të ecë mirë do e “tregojë” vetë historinë e tij. Tani është një djalosh që i pëlqen futbolli, po luan rregullisht me Palermon U-15 dhe skautët italianë me sa duket kanë parë disa të dhëna interesante. Të shohim.
-Po nga federata shqiptare e ka pasur interesim?
Po, ka pasur. Më kontaktuan para disa ditësh dhe unë e vlerësoj padyshim edhe angazhimin e tyre.
-A do të ndikoni te djali juaj që të zgjedhë Shqipërinë?
Shikoni, im bir e di mirë se çfarë përfaqësoj unë për Shqipërinë dhe sa i lidhur jam me vendin tim. Tani ai ka marrë një ftesë për grumbullim me U-15 e Italisë. Nuk është gjë e keqe. Vlerësim është. Por nuk është marrë asnjë vendim. As nuk është diskutuar madje.
-Pse nuk e diskutoni?
Sepse në fazën kur ai po luan futboll i bie që të jetë ende në “shkollën fillore”. Kështu quhen ata të moshës së tij. Ka shumë rrugë përpara. Duhet më së pari të bëhet futbollist profesionist, në kuptimin që duhet të jetë i zoti edhe jashtë fushës, jo vetëm aty.
-E keni fjalën që duhet të diplomohet në universitet si babai i tij?
….(qesh) Po pse jo. Ai është aktualisht një nxënës me një mesatare 9.4. Ia kemi bërë të qartë se mësimet janë shumë të rëndësishme.
-Bashkëshortja juaj është italiane. A ke folur me të nëse do të vinte dita të zgjidhte mes Italisë dhe Shqipërisë? A do ta nxiste ajo djalin të vishte fanellën e vendit të saj?
Oh sa futuriste është kjo… Nuk kemi folur fare për këtë pjesë. Sinqerisht. Sepse të dy e dimë se është e nxituar. Po ua përsëris. Djali im duhet më së pari të bëhet një futbollist i mirë. Ka katër vite te Palermo, por ka shumë punë përpara se të kalojë nga “hoby” te futbolli profesionist.
-Për çfarë të bën më tepër krenar djali në këtë moment?
Për gjithçka. Ai është e këmbë në tokë. Madje u ndjeva shumë mirë kur mori ftesë nga Italia U-15, sepse kjo ndodhi pa e ditur që ai ishte djali im. Thjesht e vlerësuan për ato cilësi që ka.
-A e viziton shpesh Shqipërinë ai?
Po, shumë shpesh. Gjatë verës vjen këtu dhe luan edhe futboll madje me moshatarët e tij.
-Çfarë të shqetëson më shumë rreth Aleksandrit?
Po, vërtetë. Duhet të dijë të menaxhojë presionin dhe krahasimet e padrejta që mund ti bëhen me mua. Unë e di që ky do jetë problem. Koha e ka treguar me fëmijët e ish-futbollistëve në të kaluarën.
-Si të është dukur kombëtarja shqiptare së fundmi?
Shumë mirë. Me Serbinë arriti një fitore të madhe dhe të merituar. Në fakt ndeshet më të mira në grup i kemi bërë kundër Serbisë. Shpresoj të luajnë ashtu edhe me Andorrën.
-Cila është pika më e fortë e kësaj kombëtareje?
Sakrifica. Më pëlqejnë shumë se si sillen në fushë kur nuk kanë topin në zotërim. Janë të kujdesshëm dhe të vendosur mirë në fushë.
-Çfarë duhet të korrigjojë kjo kombëtare?
Të jetë konstante. Me Letoninë ishte një nga ato ndeshje ku luajtëm shumë ndryshe. Pjesa e parë nuk i ngjante të dytës. Kjo është e rrezikshme.
