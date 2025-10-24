Qendra Rockefeller do të shërbejë si fan-zonë tifozësh për Kupën e Botës në Manhattan

SHBA – Një pikë referimi ikonike e qytetit të Nju Jorkut do të bëhet një epiqendër e festimeve të futbollit vitin e ardhshëm, ndërsa Qendra Rockefeller do të presë grupin kryesor të tifozëve të Kupës së Botës në Manhattan, thanë organizatorët të enjten.
Vendi i njohur turistik, më i njohur për ceremoninë e ndezjes së dritave të Pemës së Krishtlindjeve, do të transformohet në "festën përfundimtare të grumbullimit për tifozët", me transmetime të drejtpërdrejta dhe përvoja për tifozët, tha komiteti pritës i New York/New Jersey.
‘Fshati’ i tifozëve do të zhvillohet në bashkëpunim me partnerin dhe transmetuesin Telemundo nga 4 deri më 19 korrik.
"Vendet tona për përvojën e tifozëve janë më shumë sesa thjesht vende të ndryshme", tha drejtori ekzekutiv i komitetit pritës të NYNJ, Alex Lasry. "Ato janë sfonde ikonike të para në filma, shfaqje televizive dhe momente globale të panumërta."
"Dhe tani ata do të transformohen në qendër të përvojës së Kupës së Botës në New York/New Jersey."
NYNJ do të presë tetë ndeshje – përfshirë finalen – në stadiumin MetLife, me festivale të përditshme tifozësh të planifikuara në të gjithë rajonin më të madh metropolitan dhe tregun sportiv të vendit.
Më shumë se një milion bileta për Kupën e Botës 2026 u shitën përmes para-shitjes me Visa, ndërsa Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara përgatiten të organizojnë edicionin më të madh të turneut ndonjëherë me 48 kombe dhe 104 ndeshje në 16 qytete.
Festivalet e tifozëve që priten në të gjitha qytetet pritëse mund të shërbejnë për ta hapur turneun për më shumë fanatikë të futbollit, ndërsa çmimet e biletave rriten në mijëra dollarë për fazat e mëvonshme dhe finalen.
"Fshati i tifozëve u lejon të gjithëve të marrin pjesë në këtë moment historik", tha Claudia Chagui, zv.presidente ekzekutive e marketingut dhe kreativitetit në NBCUniversal Telemundo Enterprises.
