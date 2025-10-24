Pas raporteve se është nën hetim nga SPAK-u, Belinda Balluku flet nga Zvicra

Pas raportimeve për hetim nga SPAK-u, Belinda Balluku shfaqet nga Zvicra: “Po planifikojmë bashkëpunim hekurudhor me Zvicrën”
Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, ka reaguar publikisht për herë të parë pas raportimeve mediatike më herët sot, se është nën hetim nga Prokuroria e Posaçme (SPAK).
Nga një udhëtim me tren në Zvicër, Balluku ka dhënë një prononcim për median, ku ka folur për axhendën e saj zyrtare dhe planet për zhvillimin e transportit hekurudhor shqiptar.
“Shumë mirë do ishte që të bënim rrugëtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudhore europiane ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet edhe me autostradat,” – u shpreh Balluku.
Ajo ndodhet në Zvicër së bashku me përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe të Hekurudhës Shqiptare, ku do të zhvillojë një takim bilateral me Ministrin Federal të Transportit, Energjisë dhe Mjedisit të Zvicrës.
“Po bëjmë një udhëtim nga Zyrihu në Bern duke provuar efikasitetin dhe efiçencën që hekurudha ka dhe duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë me hekurudhën zvicerane në të ardhmen, fillimisht me projektin e parë nga Tirana në Durrës,” – tha më tej Balluku.
Ky prononcim i zëvendëskryeministres vjen vetëm pak orë pasi u njoftua në media se SPAK ka regjistruar emrin e saj si person nën hetim për akuzën e “shkeljes së barazisë në tendera”. Ndërkohë, ministrja nuk ka dhënë asnjë koment direkt mbi hetimin, duke u fokusuar në agjendën ndërkombëtare të bashkëpunimit në infrastrukturë.
