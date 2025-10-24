Berisha i ‘ndryshon’ emrin SPAK-ut: Është QKSH, Qendra Kombëtare e Shpifjeve

Berisha sulmon SPAK-un: “Tani do quhet QKSH – Qendra Kombëtare e Shpifjeve”
Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj Prokurorisë së Posaçme (SPAK), duke e akuzuar për përhapje të lajmeve të rreme dhe duke e quajtur atë “Qendra Kombëtare e Shpifjeve dhe Dezinformimit”.
Në një deklaratë për mediat, Berisha u shpreh se gjatë mbrëmjes së djeshme janë përhapur lajme për urdhër-arrestin e ish-deputetit Tom Doshi dhe për arratisjen e tij, të cilat ai i cilësoi “të pavërteta dhe të fabrikuara nga vetë SPAK”.
“Më duhet ta filloj këtë fjalë për të informuar shqiptarët se nga ky moment e tutje ajo që dje është njohur si Skapi i partisë, do quhet Qendra Kombëtare e Shpifjeve dhe Dezinformimit,” – deklaroi Berisha.
Ai shtoi se lajmet për Doshi janë një shembull i mënyrës se si, sipas tij, “SPAK manipulon informacionet dhe bën hetime të motivuara politikisht”.
“Imagjinoni si bëjnë hetimet këta, imagjinoni teknikat e tyre. I ftoj shqiptarët që sa herë të dëgjojnë fjalën SPAK, ta lidhin me Qendrën Kombëtare të Shpifjeve dhe Mashtrimeve,” – theksoi Berisha.
Sipas tij, Tom Doshi nuk është arratisur dhe nuk ka urdhër-arrest ndaj tij, ndërsa akuzoi institucionin e posaçëm për “gënjeshtra të rënda dhe manipulime që synojnë të mashtrojnë opinionin publik”.
