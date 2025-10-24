Gjon Shkambi rikthehet në vendin e krimit, kërkon nga Gjykata e Apelit që t’i japë lirinë!

Gjon Shkambi, personi i akuzuar nga Prokuroria e Tiranës se ka nxitur nipin e tij Elsiv Shkëmbi që të vriste gjyqtarin që kishte në dorë rastin e pronës së tyre, do të rikthehet në vendin e krimit. Të hënën, më 27 Tetor, ai do të dalë para Gjykatës së Apelit për të kërkuar lirinë.
Gjon Shkambi është aktualisht me masë sigurie "Arrest në burg", njëlloj si nipi i tij, por Elvisi nuk ka bërë ankim duke rënë dakord me masën e dhënë nga Shkalla e Parë.
Kërkesë më të butë sigurie ka kërkuar edhe Banush Koxhaj, roja i sigurisë në Gjykatën e Apelit, i cili është arrestuar me akuzën e shpërdorimit të detyrës, pasi nuk kreu kontrollin e personave që u futën në gjykatë me armë, pavarësisht se skaneri sinjalizoi.
Gjyqtari Astrit Kalaja, u qëllua për vdekje me armë zjarri në sallën e gjyqit, pasditen e 7 Tetorit 2025 sapo dha një vendim në emër të Republikës.
Palë në proces ishin Gjon Shkambi dhe Elvis Shkambi, të cilët kërkojnë lirimin e ambienteve të një prone që ata kanë në Shkodër, nga rreth 16 familje që e kanë zënë atë më shumë se 20 vite më parë dhe nuk pranojnë të dalin prej andej.
Menjëherë pas shpalljes së vendimit nga gjyqtari Astrit Kalaja, shtetasi Elvis Shkambi, i cili ndodhej në sallë, nxori nga brezi një armë zjarri pistoletë dhe ka qëlluar disa herë në drejtim të gjyqtarit i cili si pasojë e të shtënave është rrëzuar në tokë.
Pas këtij veprimi, 30-vjeçari i ka drejtuar pistoletën shtetasve Rakip Kurtaj dhe Ervis Kurtaj, të cilët tentuan të dalin nga salla dhe qëlloi me armë zjarri (pistoletë) në drejtim të tyre. Menjëherë më pas, autori i dyshuar i ka lënë në dorë pistoletën punonjësit të sigurisë së gjykatës dhe pasi ka dalë në oborr, është kapur në flagrancë nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr.1, Tiranë.
Gjyqtari u transportua me ambulancë në Spitalin e Traumës Tiranë, por gjatë rrugës ndërroi jetë, ndërsa dy të dëmtuarit e tjerë pas marrjes së ndihmës së specializuar mjekësore, ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
