Tragjedi në Brazil! Futbollisti humb jetën pas përplasjes me një lopë

Brazil, 24 Tetor 2025, 14:15 — Futbolli brazilian është në zi pas humbjes tragjike të sulmuesit 20-vjeçar Antony Ylano, i cili vdiq më 20 tetor pas një aksidenti me motoçikletë në autostradën BR-343, në shtetin Piauí.
Sipas policisë federale të autostradave, aksidenti ndodhi rreth orës 3:25 të mëngjesit, në kilometrin 307. Ylano po kthehej nga festimi i ditëlindjes së babait të tij kur motoçikleta e tij goditi një lopë që po kalonte rrugën. Përplasja ishte e fortë dhe motoçikleta u hodh nga toka, ndërsa lopën nuk arriti ta mbijetonte.
Ekipet e emergjencës u përpoqën ta ringjallnin futbollistin, por pa sukses. Nuk është konfirmuar nëse ai mbante helmetë, ndërsa shpejtësia e lartë mund të ketë ndikuar në përmasën e aksidentit.
Ngjarja shkaktoi tronditje të thellë në komunitetin lokal të futbollit. Piauí Esporte Clube lëshoi një deklaratë duke mbajtur zi për humbjen e lojtarit:
“Po përjetojmë një moment të thellë pikëllimi për ndarjen nga jeta të Antony Ylano, një të riu shembullor brenda dhe jashtë fushës. Ai ishte pjesë e familjes sonë që nga viti 2024 dhe luajti një rol të rëndësishëm në titujt tanë të Kampionatit Piauí U-20.”
Ish-ekipet e tij, Associação Atlética de Altos dhe Fluminense-PI, gjithashtu shprehën ngushëllime, duke e përshkruar Ylanon si “një talent të përulur, me buzëqeshje të vazhdueshme dhe një të ardhme të ndritur përpara tij”.
Federata e Futbollit Piauí mbajti një minutë heshtje në të gjitha ndeshjet e fundjavës, ndërsa qindra tifozë, shokë skuadre dhe familjarë morën pjesë në ceremoninë e përkujtimit të mbajtur në Altos.
Fati i dha fund një karriere që sapo kishte filluar. Antony Ylano, i kujtuar për gëzimin dhe ambicien e tij, lë një boshllëk të madh në futbollin brazilian, i cili mban zi për një nga talentet e tij më të dashur.
É com profundo pesar que Associação Atlética de Altos recebe a notícia do falecimento de Antony Ylano, aos 20 anos de idade, ex-jogador do clube, em decorrência de um acidente na madrugada desta segunda-feira (20). (+) pic.twitter.com/Ry7N6Dimqz— Altos Oficial (@OficialAltos) October 20, 2025
