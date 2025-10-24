Belinda Balluku nën hetim për korrupsion, raportojnë mediat. SPAK nuk flet për akuzën

Mediat raportojnë se SPAK nis hetimet ndaj Belinda Ballukut, kryen kontrolle në banesat e bashkëpunëtorëve të saj
Prokuroria e Posaçme (SPAK) raportohet në media se ka regjistruar si person nën hetim zëvendëskryeministren dhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, për akuzën e “shkeljes së barazisë në tendera”. Noa.al kërkoi një konfirmim nga SPAK për këtë raportim, por deri në publikimin e këtij lajmi nuk mori një përgjigje. Edhe nga zyrtarët e ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, noa.al kërkoi një koment, por deri në publikimin e këtij lajmi nuk erdhi një reagim.
Sipas raportimeve, prokurori i posaçëm Dritan Prençi ka firmosur fletëthirrjen zyrtare me të cilën Balluku është thirrur të paraqitet në SPAK ditën e hënë, duke u udhëzuar të jetë e shoqëruar nga një avokat, procedurë që zakonisht paraprin komunikimin e një akuze penale.
Po ashtu raportohet se SPAK ka kryer kontrolle në banesat e disa bashkëpunëtorëve të afërt të ministres Balluku, si dhe në një zyrë të lidhur me hetimin. Kontrollet janë ushtruar ndaj dy zonjave, njëra prej të cilave nuk është më në detyrë.
Hetimet ndaj Ballukut kanë lindur nga çështja e ish-kreut të ARRSH-së, Evis Berberi, i cili ndodhet aktualisht në paraburgim nën akuza për “korrupsion”, “shkelje të barazisë në tendera” dhe “fshehje pasurie”. Sipas raportimeve, nga kjo dosje kanë derivuar edhe hetime të tjera, që përfshijnë emra të njohur të administratës publike si kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci dhe zyrtarë të lartë në OSHEE e KESH, ndër ta Gentian Gjyli.
Ndërkohë, nuk është bërë ende e qartë se për cilët tenderë konkretë po hetohet ministrja Balluku. Megjithatë, fakti që emri i saj është regjistruar si person nën hetim, tregon se SPAK ka kaluar në një fazë të avancuar të procedimit penal, që pritet të zhvillohet pa vendosje të masës së sigurisë, duke shmangur kështu nevojën për autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë.
Sipas raportimeve në media, fletëthirrja i është dorëzuar zonjës Balluku në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa deri më tani as SPAK dhe as ministrja nuk kanë dhënë një reagim publik mbi hetimin apo kontrollet e kryera.
Pas lajmit se zëvendëskryeministrja Belinda Balluku është vënë nën hetim nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), ka reaguar deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, i cili ka akuzuar drejtpërdrejt kryeministrin Edi Rama dhe mazhorancën socialiste.
“Veliaj duket se ka tërhequr këmbën zvarrë, pasi ‘kolegët’ e tij duket se kanë marrë nën hetim edhe ‘motrën’ e tij, Belinda Ballukun,” – deklaron Këlliçi, duke iu referuar zhvillimeve të fundit në hetimet e SPAK.
Sipas tij, hetimet ndaj zyrtarëve të lartë socialistë janë dëshmi e asaj që Partia Demokratike ka paralajmëruar prej kohësh:
“Rilindja është një organizatë e strukturuar kriminale, me kryetar Edi Ramën dhe me qëllimin final zhvatjen e xhepave të shqiptarëve.”
Deklarata e Këlliçit vjen në një moment kur hetimet e SPAK ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë të qeverisë kanë marrë një tjetër dimension, duke përfshirë edhe figura të afërta me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.
