U përfshi në aksidentin ku humbi jetën një i mitur në Fier, profesori italian Michele D’Angelo kthehet në Itali: “Makthi ka përfunduar”

Tiranë | 24 Tetor 2025
Pas më shumë se dy muajsh në paraburgim në Shqipëri, profesori italian i biologjisë, Michele D’Angelo, është rikthyer në vendin e tij të origjinës. 44-vjeçari, i cili u përfshi në aksidentin tragjik të 8 gushtit në aksin Levan–Fier, ku humbi jetën një 17-vjeçar, ka lënë pas hekurat dhe është transferuar në Itali pas 75 ditësh qëndrimi në burgun shqiptar.
Mediat italiane raportuan se transferimi i D’Angelo-s është kryer në kushte sekreti maksimal nga autoritetet shqiptare dhe ato italiane. Ai ka mbërritur në aeroportin Fiumicino në Romë, ku është pritur nga partnerja e tij, Vanessa Castelli, me të cilën më pas ka udhëtuar drejt qytetit L’Aquila, ku prej vitesh punon si pedagog në universitetin lokal.
Në një deklaratë për mediat italiane, Castelli është shprehur se partneri i saj tashmë është i lirë dhe se “makthi ka përfunduar”. Sipas saj, pas vendimit të fundit të drejtësisë shqiptare, D’Angelo do të ketë vetëm detyrimin për t’u paraqitur periodikisht për nënshkrim, ndërsa do të vijojë procedurat ligjore në Itali.
Aksidenti ku u përfshi profesori italian ndodhi më 8 gusht, në aksin Levan–Fier, kur automjeti që ai drejtonte u përplas me një Mercedes, duke shkaktuar vdekjen e një të mituri 17-vjeçar. Ngjarja shkaktoi reagime të forta në opinionin publik shqiptar dhe italian, ndërsa autoritetet nisën menjëherë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.
Pas një periudhe hetimi intensiv dhe vlerësimit të rrethanave të ngjarjes, drejtësia shqiptare vendosi zbutjen e masës së sigurisë, duke mundësuar që D’Angelo të kthehet në Itali në pritje të vijimit të procedurave.
