Kush është ish-ministri që po hetohet nga SPAK? Prokuroria e Posaçme jep reagimin zyrtar

Tiranë | 24 Tetor 2025
Një ish-ministër i qeverisë shqiptare është aktualisht nën hetim nga Struktura e Posaçme Antikorrupsion (SPAK). Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga vetë Prokuroria e Posaçme, e cila ka njoftuar se hetimet janë në zhvillim, por pa dhënë detaje mbi identitetin apo akuzat konkrete ndaj ish-zyrtarit të lartë.
Në reagimin zyrtar të SPAK thuhet:
“Një ish-ministër është nën hetim. Nuk mund të bëjmë publike informacione të mëtejshme.”
Burime pranë institucioneve të drejtësisë bëjnë me dije se në kuadër të këtij hetimi po vlerësohet edhe mundësia e caktimit të një mase sigurie personale, por aktualisht nuk ka asnjë vendim të tillë nga Prokuroria.
Hetimi ndaj ish-ministrit raportohet të jetë në fazën paraprake dhe të lidhet me dyshime për abuzime me detyrën dhe shkelje në procedurat e prokurimeve publike, megjithëse asnjë nga këto elemente nuk është konfirmuar zyrtarisht.
SPAK vijon të mbajë një qëndrim rezervuar për të mos cenuar ecurinë e hetimeve, ndërsa pritet që në javët në vijim të ketë zhvillime të reja lidhur me këtë çështje.
Ky është një ndër hetimet që vjen në kuadër të fushatës së strukturave antikorrupsion për goditjen e abuzimeve në nivelet më të larta të administratës shtetërore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd