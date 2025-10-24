“Inxhinierë, por të mjerë” – Dita e 10 e grevës së naftëtarëve në Fier, punonjësit: Gati të sakrifikojmë edhe jetën

24 Tetor 2025 | Fier
Tensionet në sektorin e hidrokarbureve vijojnë të rriten. Në ditën e dhjetë të grevës së urisë, naftëtarët e kompanisë Bankers Petroleum kanë dalë sërish në protestë përpara zyrave të kompanisë në Fier, duke kërkuar përmbushjen e kërkesave të tyre ekonomike dhe respektimin e të drejtave të punës.
Të pajisur me pankarta dhe me mbështetjen e qytetarëve, punonjësit kanë theksuar se nuk do të tërhiqen deri në zgjidhjen e plotë të situatës. “Jemi gati të rrezikojmë edhe jetën tonë, vetëm të mos tërhiqemi nga kjo kauzë,” deklaruan grevistët Sotiraq Dano dhe Dorjan Dylmishi, të cilët ndodhen prej dhjetë ditësh në grevë urie.
Kreu i Sindikatës së Sektorit të Hidrokarbureve, Dritan Shahu, denoncoi se përfaqësues të kompanisë kanë fotografuar dhe filmuar punonjësit gjatë protestës, gjë që, sipas tij, përbën një formë presioni. “Kjo taktikë është përdorur edhe më herët për të frikësuar punëtorët,” tha Shahu për mediat.
Gjendja shëndetësore e dhjetë anëtarëve të këshillit sindikal që ndodhen në grevë është përkeqësuar ndjeshëm ditët e fundit, por pavarësisht rrezikut, ata kanë shprehur vendosmërinë për të vazhduar deri në fund.
Punonjësit Valter Nukaj dhe Arti Barjami, me përvojë shumëvjeçare në industri, u shprehën të zhgënjyer nga kushtet aktuale, duke thënë se “jemi inxhinierë, por të mjerë”, një shprehje që tashmë është bërë simbol i revoltës së tyre.
Ndërkohë, mungesa e specialistëve në fushën naftëmbajtëse ngre shqetësime për mbikëqyrjen e proceseve të prodhimit, ndërsa sindikata paralajmëron se protesta do të vijojë pa afat derisa kërkesat e punonjësve të merren në konsideratë.
