Nuredin Dumani shtrohet me karkaleca deti në burg? Ja si përgjigjet SPAK

Menuja e Nuredin Numanit në burg/ SPAK: Është kompetencë e Drejtorisë së Burgjeve
Pak muaj më parë, i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani la qelinë dhe u shtrua në spital për shkak të helmimit.
I pyetur nga mediat nëse Dumani ka konsumuar karkaleci deti brenda qelisë, SPAK thotë se kjo çështje, nuk është në kompetencë të saj, por e Drejtorisë së Burgjeve.
“Kjo çështje nuk është në kompetencë të Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Për këtë arsye, ju mund t’i drejtoheni Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorisë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë për trajtimin e mëtejshëm të kërkesës suaj”-përgjigjet SPAk.
