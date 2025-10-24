Operacioni ‘The Wanted’ – Kapet në Spanjë dhe ekstradohet në Shqipëri një person i kërkuar nga drejtësia

Tiranë – Ekstradohet nga Spanja Juxhin Koka, i kërkuar nga drejtësia shqiptare në kuadër të operacionit “The Wanted”
Interpol Tirana ka finalizuar një tjetër operacion të suksesshëm ndërkombëtar, në bashkëpunim me Interpol Madridin, duke mundësuar ekstradimin nga Spanja në Shqipëri të shtetasit shqiptar Juxhin Koka, 31 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Ky veprim është pjesë e operacionit policor ndërkombëtar të koduar “The Wanted”, që ka për qëllim kapjen dhe sjelljen para drejtësisë të shtetasve shqiptarë të shpallur në kërkim në vende të ndryshme të botës.
Sipas njoftimit zyrtar, SPAK e akuzon Koka-n se në muajin shkurt 2025, në bashkëpunim me persona të tjerë, ka korruptuar punonjës të Policisë dhe më pas ka kryer vjedhjen e rreth 200 000 litrave naftë nga një anije e ankoruar në portin e Durrësit.
Pas zbardhjes së hetimeve, Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) i ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg”, për disa vepra penale të rënda.
Këto përfshijnë:
“Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”,
“Kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë ose me pezullim të plotë apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës”,
dhe “Vjedhja”, kryer në bashkëpunim.
Pas koordinimit mes Interpol Tirana dhe Interpol Madrid, procedurat për ekstradimin e 31-vjeçarit në Shqipëri u finalizuan me sukses, duke i hapur rrugë hetimeve të mëtejshme dhe procesit gjyqësor në vendin tonë.
Autoritetet shqiptare theksojnë se Operacioni “The Wanted” do të vijojë me të njëjtin intensitet, për të garantuar që asnjë person i shpallur në kërkim të mos i shmanget drejtësisë. /noa.al
