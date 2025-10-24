Operacioni ‘Operacionalja 69’ – zbulohet një rast i ndjeshëm në Tiranë, policia jep detajet

Tiranë – Finalizohet operacioni “Operacionalja 69”, kapet një person i kërkuar nga autoritetet e Kosovës
Policia e Shtetit ka ekzekutuar në Tiranë një operacion të koduar “Operacionalja 69”, duke bërë të mundur ndalimin e një shtetasi shqiptar të kërkuar nga autoritetet e Kosovës për çështje që lidhen me veprimtari të paligjshme bujqësore.
Sipas njoftimit zyrtar, operacioni u zhvillua nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, në bashkëpunim të ngushtë me agjencitë ligjzbatuese të Kosovës.
Personi i ndaluar, Oltion Shehu, ishte në kërkim pas një vendimi të Gjykatës Themelore të Gjakovës, e cila në muajin shkurt të këtij viti kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë “arrest në burg”.
Interpol Tirana po vijon bashkëpunimin me autoritetet e Kosovës për përfundimin e procedurave të ekstradimit të personit të ndaluar. /noa.al
