Tiranë – Konflikt i çastit përfundon me një person në pranga, policia zbardh ngjarjen

Tiranë – Arrestohet autori që plagosi një 48-vjeçar me thikë pas një konflikti për motive të dobëta
Një ngjarje e rëndë u shënua në kryeqytet, ku një konflikt për motive të dobëta përfundoi me plagosjen e një personi. Policia e Tiranës ka vënë në pranga autorin e dyshuar të ngjarjes, 51-vjeçarin Ronald Laçaj, i cili rezulton me precedentë penal për vrasje dhe vepra të tjera penale.
Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ndodhi në Rrugën e Dibrës, ku gjatë një sherri të çastit, Laçaj dyshohet se ka goditur me thikë shtetasin M. X., 48 vjeç. I plagosuri është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Forcat e Policisë së Komisariatit Nr. 4, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, kanë ndërhyrë menjëherë pas marrjes së njoftimit, duke bërë të mundur identifikimin, kapjen dhe arrestimin e autorit në një kohë të shkurtër.
Në cilësinë e provës materiale është sekuetruar thika e dyshuar që u përdor për plagosjen.
Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Tiranës, për vijimin e hetimeve dhe përcaktimin e saktë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd