Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tiranë – Konflikt i çastit përfundon me një person në pranga, policia zbardh ngjarjen
Transmetuar më 24-10-2025, 11:08

Tiranë – Arrestohet autori që plagosi një 48-vjeçar me thikë pas një konflikti për motive të dobëta

Një ngjarje e rëndë u shënua në kryeqytet, ku një konflikt për motive të dobëta përfundoi me plagosjen e një personi. Policia e Tiranës ka vënë në pranga autorin e dyshuar të ngjarjes, 51-vjeçarin Ronald Laçaj, i cili rezulton me precedentë penal për vrasje dhe vepra të tjera penale.

Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ndodhi në Rrugën e Dibrës, ku gjatë një sherri të çastit, Laçaj dyshohet se ka goditur me thikë shtetasin M. X., 48 vjeç. I plagosuri është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Forcat e Policisë së Komisariatit Nr. 4, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, kanë ndërhyrë menjëherë pas marrjes së njoftimit, duke bërë të mundur identifikimin, kapjen dhe arrestimin e autorit në një kohë të shkurtër.

Në cilësinë e provës materiale është sekuetruar thika e dyshuar që u përdor për plagosjen.

Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Tiranës, për vijimin e hetimeve dhe përcaktimin e saktë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...