Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Fox: Tre shenjat më me fat të ditës, e premte 24 tetor 2025
Transmetuar më 24-10-2025, 11:05

Sot qielli sjell energji të përziera: disa shenja do të ndiejnë mbështetjen e yjeve në dashuri dhe karrierë, ndërsa të tjerat do të duhet të tregojnë durim dhe kujdes në marrëdhënie apo vendime.

Le të shohim cilat janë tre shenjat më me fat të ditës sipas Paolo Fox – dhe cilat janë ato që duhet të lëvizin me kujdes.

Tre shenjat më me fat

1. Dashi

Sot Dashi është i mbushur me energji dhe vendosmëri. Hëna dhe yjet favorizojnë iniciativën, suksesin në punë dhe rikuperimin në dashuri. Çdo sfidë që shfaqet mund të kthehet në një mundësi fituese. Dita është e shkëlqyer për të marrë vendime të guximshme, për të nisur projekte të reja ose për të afruar dikë që i mungon prej kohësh. Një periudhë ku guximi shpërblehet.

2. Shigjetari

Dashuria dhe emocionet janë në qendër të vëmendjes. Fundjava që po vjen është plot energji pozitive, me takime të mundshme që ndezin zemrën. Edhe në punë, fryma optimiste dhe dëshira për të bashkëpunuar do të të sjellin rezultate të mira. Shigjetari është sot një magnet për mundësi të reja — mjafton të ruajë spontanitetin dhe buzëqeshjen e tij karakteristike.

3. Peshorja

Pas një periudhe me ngarkesa emocionale, Peshorja më në fund merr frymë lirisht. Venusi në shenjë favorizon dashurinë, ndërsa Hëna premton takime të veçanta dhe afrime të ngrohta. Është dita ideale për të rihapur zemrën ndaj ndjenjave, për të shijuar shoqërinë e njerëzve pozitivë dhe për të hequr dorë nga gjithçka që rëndon shpirtin.

Tre shenjat më pak me fat

1. Binjakët

Lodhja dhe nervozizmi sot janë të pranishme. Hëna në opozitë sjell tensione të vogla, sidomos në komunikim. Kujdes me fjalët, sepse mund të keqkuptohesh lehtë. Nuk është dita për të marrë vendime të rëndësishme apo për të hyrë në debate. Pushimi dhe qetësia janë aleatët më të mirë sot.

2. Virgjëresha

Shenja e Virgjëreshës është nën presion: stresi dhe ndjenja e pafuqisë mund të ndikojnë në gjendjen e përgjithshme. Në punë ose në marrëdhënie mund të ketë pak tension, por me durim gjithçka zbutet. Mos kërko përsosmëri sot — mjafton të bësh më të mirën pa u lodhur së tepërmi. Fundjava do të ndihmojë të çlirohesh.

3. Peshqit

Edhe pse qielli është pozitiv, ndjeshmëria e tepruar mund të të bëjë të reagosh me impuls. Kujdes në komunikim dhe shmang çdo situatë që të streson. Mos merr vendime të nxituara në dashuri apo në punë. Ruaj qetësinë dhe përpiqu të kalosh ditën me njerëz që të qetësojnë. Nëntori do të sjellë rezultate shumë më të mira.

Këshilla e ditës:

Sot yjet të kujtojnë se fati nuk është vetëm çështje rrethanash, por edhe si e përballon çdo ditë me qetësi, guxim dhe mirësi. Shfrytëzo energjinë pozitive të qiellit në mënyrën më të mençur — dhe fitorja do të vijë natyrshëm. /noa.al

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...