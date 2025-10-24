Sulm me thikë në qendër të Tokios, plagoset një oficer policie

Një burrë që mbante një thikë në dorë u arrestua pranë ambasadës amerikane në Tokio.
Një oficer i policisë u plagos, tha raporti, duke cituar burime policore. Motivi pas sulmit nuk dihet menjëherë. Sulmi vjen vetëm disa ditë para se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të vizitojë Tokion.
Trump do të takohet me Perandorin e Japonisë, Naruhito, dhe Kryeministrin e sapozgjedhur, Sanae Takaichi, gjatë qëndrimit të tij në Japoni nga 27 deri më 29 tetor, njoftoi qeveria. Policia Metropolitane e Tokios ka mobilizuar 18,000 oficerë shtesë për të forcuar sigurinë gjatë vizitës së tij, raportoi Kyodo News më parë këtë javë.
