Gjyqtarja italiane: “Jam shumë e bukur, kjo më kanë penguar të rritem profesionalisht”

ITALI – Një gjyqtare femër e nivelit të lartë të futbollit ka kritikuar mjedisin seksist të këtij sporti dhe ka pretenduar se dikur i është thënë të ulë tonin e pamjes së saj, pasi “ka tërhequr shumë vëmendje”.
Manuela Nicolosi, 45 vjeç, ka arbitruar më shumë se 200 ndeshje profesionale në futbollin e meshkujve dhe femrave gjatë karrierës së saj dhe madje është emëruar në 50 Gratë më të Pushtetshme të Fortune Italia.
Duke u mburrur me një CV mbresëlënëse, pasi kishte arbitruar në Lojërat Olimpike të vitit 2016 dhe 2020, ajo u bë italiania e parë që arbitroi një finale të Kupës së Botës për Femra në vitin 2019 dhe ishte asistente gjatë fitores së Liverpoolit në Superkupë kundër Chelseat po atë vit.
Por ngjitja e saj drejt majave nuk ka qenë aspak e lehtë. Sipas Nicolosit, pamja e saj është provuar si një pengesë e madhe në ‘botën e dominuar nga meshkujt’ të futbollit. E pyetur në një intervistë me Quotidiano Sportivo vitin e kaluar nëse pamja e saj i ka dhënë një avantazh si zyrtare, ajo tha: “Jo, përkundrazi. Të gjithë eprorët e mi më thanë: duhet të jesh më pak e dukshme, tërheq shumë vëmendje.”
Në Francë, një vit nuk u ngjita nga Serie C në Serie B sepse isha shumë “e dukshme”. Isha në prag të tërheqjes nga ky profesion. Gabimet teknike ose testet atletike të dështuara janë një gjë. Por të më ndalojnë duke më thënë “je shumë e bukur” është një problem i madh.
“U largova nga Italia në moshën 20 vjeçare, sepse e kuptova se nuk donin gjyqtare femra. Të linin të arrije një nivel të caktuar, atë rajonal, dhe pastaj të vendosnin pengesa nga të gjitha anët.” Nicolosi vazhdoi duke folur hapur për një incident të tmerrshëm që vazhdon ta përndjekë edhe sot e kësaj dite.
“Po gjykoja në ligën Eccellenza për Lazion dhe në fund të ndeshjes u bllokova në dhomën e zhveshjes”, shtoi ajo. “Trajnerët dhe menaxherët e një ekipi po më bërtisnin “do të të vrasim, dil jashtë”. Thirra policinë, e cila më shoqëroi jashtë. E mbaj mend sikur të kishte qenë dje.”
Ndërsa pranimi i dhunës dhe abuzimit ndaj gjyqtarëve është një problem si për gjyqtarët meshkuj ashtu edhe për ato femra, Nicolosi zbuloi se ajo është detyruar gjithashtu të përballet me çështjen e futbollistëve që i bëjnë presion.
E pyetur nëse është ngacmuar ndonjëherë, gjyqtarja tha: “Po, por preferoj të mos flas për këtë. Nuk u dorëzova kurrë, prandaj më duhej kaq shumë kohë për të bërë karrierë.
Ndodhi (lojtarët avancuan në ngacmimet e tyre), por unë kurrë nuk u dorëzova. Nuk jam nga ato që ëndërrojnë të fejohen me një futbollist. Në fushë, pavarësisht nëse përballesha me (Kylian) Mbappe apo (Mohamed) Salah, ishte e njëjta gjë për mua.
Nicolosi iu referua sulmuesve të Real Madridit dhe Liverpoolit në terma të përgjithshëm për të ilustruar se ajo do të reagonte ndaj çdo futbollisti në të njëjtën mënyrë, pavarësisht nga fuqia e tyre në ambientin e këtij sporti, pa dashur të nënkuptojë që ndonjëri prej tyre e kishte ngacmur.
Gjyqtarja italo-franceze, e cila u dërgon rregullisht përditësime tifozëve të saj në Instagram, kohët e fundit ka marrë një rol të ri si gjyqtare për Kings League, një turne me shtatë lojtarë i themeluar për herë të parë në vitin 2022 nga ish-ylli i Barcelonës, Gerard Pique.
Duke promovuar turneun në mediat sociale, Nicolosi tha të hënën: “Rregulla të reja, presidentë të rinj, por gjithmonë i njëjti angazhim dhe emocion për të qenë pjesë e këtij eventi të mrekullueshëm si e vetmja gjyqtare femër.”
