Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident tragjik në Krujë. I riu humb jetën pasi mjeti u përplas me shtyllën elektrike
Transmetuar më 24-10-2025, 08:16

Krujë, 24 tetor 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një të riu është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Bubq të Krujës.

Sipas informacionit paraprak nga policia, rreth orës 06:15, shtetasi A. B., 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte. Si pasojë, makina ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një shtyllë elektrike.

Nga përplasja e fortë, 32-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor ndodhet në terren dhe po punon për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, ndërsa trupi i pajetë i drejtuesit është transportuar në morg për veprime të mëtejshme procedurale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...