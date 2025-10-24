Aksident tragjik në Krujë. I riu humb jetën pasi mjeti u përplas me shtyllën elektrike

Krujë, 24 tetor 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një të riu është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Bubq të Krujës.
Sipas informacionit paraprak nga policia, rreth orës 06:15, shtetasi A. B., 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte. Si pasojë, makina ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një shtyllë elektrike.
Nga përplasja e fortë, 32-vjeçari ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Grupi hetimor ndodhet në terren dhe po punon për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, ndërsa trupi i pajetë i drejtuesit është transportuar në morg për veprime të mëtejshme procedurale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd