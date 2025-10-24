55% e shqiptarëve e kanë të vështirë të mbyllin muajin – vetëm grekët ndihen më keq në Europë

Tiranë, 24 tetor 2025 – Më shumë se gjysma e shqiptarëve, ose rreth 55%, deklarojnë se e kanë “me shumë vështirësi” ose “me vështirësi” përballimin e shpenzimeve mujore, sipas të dhënave të fundit të Eurostat mbi varfërinë subjektive. Ky është një nga treguesit më të lartë në Europë, duke e renditur Shqipërinë të dytën pas Greqisë, ku 67% e qytetarëve ndihen të varfër.
Në nivelin e Bashkimit Europian, vetëm 17.4% e popullsisë e përjeton veten si të varfër, duke treguar një kontrast të fortë me perceptimin e shqiptarëve. Në rajon, 34% e serbëve, gati gjysma e malazezëve dhe maqedonasve ndihen në të njëjtën situatë.
Çfarë mat varfëria subjektive Ndryshe nga treguesit klasikë të varfërisë që bazohen në të ardhura, varfëria subjektive mat perceptimin personal të individëve mbi aftësinë për të përballuar jetesën e përditshme. Pyetja kyçe e anketës është: “Sa e keni të lehtë ta përballoni fundin e muajit?”
Përgjigjet kategorizohen në gjashtë nivele – nga “me shumë vështirësi” deri te “shumë lehtë”. Sipas përkufizimit të Eurostat, ata që përgjigjen me dy kategoritë e para konsiderohen si pjesë e varfërisë subjektive.
Hendeku mes perceptimit dhe realitetit ekonomik Të dhënat tregojnë një diferencë të madhe mes varfërisë së perceptuar dhe asaj monetare në Shqipëri. Ndërsa matjet zyrtare të INSTAT për vitin 2024 flasin për një nivel varfërie monetare prej 19.2%, më shumë se gjysma e qytetarëve ndihen të varfër – një hendek prej mbi 30 pikë përqindje.
Sipas INSTAT, kufiri i rrezikut për të qenë i varfër në vitin 2024 ishte 324,336 lekë në vit për person, duke u rritur nga 262,325 lekë në 2023.
Ndërkohë, 40.5% e popullsisë shqiptare përfshihet në treguesin e varfërisë dhe përjashtimit social, që përfshin: – personat në rrezik varfërie monetare, – ata me mungesa materiale ose sociale të rënda, – dhe familjet me intensitet shumë të ulët pune.
Krahasimi europian Në BE, varfëria subjektive është më e përhapur te gratë (17.8%) sesa te burrat (17.0%), dhe prek më shumë të rinjtë nën 18 vjeç (20.6%). Vendet me përqindjet më të ulëta të ndjenjës së varfërisë janë Holanda dhe Gjermania (7.3%) si dhe Luksemburgu (8.5%). Në Itali, 17.8% e popullsisë ndihen të varfër, ndërsa në Spanjë dhe Francë kjo shifër arrin rreth 22%.
Një tregues i pasigurisë ekonomike Eurostat nënvizon se varfëria subjektive është një masë plotësuese ndaj asaj “objektive”, pasi reflekton jo vetëm të ardhurat, por edhe ndje
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd