Kuqezinjtë në CONFERENCE LEAGUE / Strakosha mban të paprekur portën e AEK-ut, Berisha dhe Balliu ndajnë nga një pikë

GREQI – Liga e Konferencës ka mbyllur raundin e dytë të fazës së ligës, ku përveç fitores së Shkëndijës dhe barazimit të Dritës, spikatën dhe shumë rezultate të tjera interesante.
AEK-u i Thomas Strakoshës triumfoi me rezultatin e thellë 6-0 kundër Aberdeen, duke marrë kështu tre pikët e para në këtë kompeticion, ndërkohë që gardiani i Kombëtares shqiptare e mbajti portën të paprekur.
Etrit Berisha dhe Ivan Balliu u vunë përballë njëri-tjetrit, aty ku Hacken priti Rayo Vallecanon. Ekipi suedez ishte shumë pranë fitores, por një penallti në minutën e fundit të sfidës ndau skuadrat me nga një pikë.
Gjithashtu spikati me gol edhe sulmuesi shqiptar i Gjermanisë, Nelson Weiper, i cili shënoi në minutën e 24-t kundër Zrinjskit dhe i dha tre pikët e radhës Mainzit.
Në sfidat e tjera, Fiorentina mundi 0-3 Rapidin, Crystal Palace u mposht 0-1 nga AEK Larnaca, ndërsa takimi mes Rijekës dhe Sparta Prague u ndërpre dy herë për shkak të motit të keq.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd