Skandali që po trondit Amerikën! Mafia italo-amerikane rikthehet në NBA: trajnerë dhe lojtarë të përfshirë në rrjetin miliarda USD të basteve të fiksuara

SHBA, 23 Tetor 2025
Një nga skandalet më të mëdha në historinë e sportit amerikan po trondit NBA-në dhe gjithë opinionin publik. Sipas hetimeve të FBI-së, pas një rrjeti të sofistikuar basesh të fiksuara dhe manipulimesh rezultatesh qëndron struktura e famshme mafioze italo-amerikane “Cosa Nostra”, që duket se ka rifituar ndikimin e dikurshëm përmes botës së krimit dixhital.
Në qendër të hetimit janë emra të njohur të basketbollit amerikan, si trajneri i Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, lojtari i Miami Heat, Terry Rozier, dhe ish-ylli i NBA-së, Damon Jones, të cilët akuzohen për përfshirje në baste të paligjshme dhe manipulim të ndeshjeve.
**“Pesë Familjet” rikthehen në skenë**
Sipas dokumenteve zyrtare, operacioni i koduar “Nothing But Bet” (Asgjë Veç Bastit) zbuloi lidhjet midis grupeve kriminale të familjeve Bonanno, Genovese dhe Gambino — tre prej të ashtuquajturave “Pesë Familjet” që kanë kontrolluar botën e krimit në Nju Jork që nga vitet ’30. Pasi u goditën nga ligjet RICO dhe operacionet e FBI-së në vitet ’90, këto grupe duket se janë rikthyer, duke përdorur platforma online dhe kriptovaluta për pastrimin e parave.
Profesoresha e kriminologjisë Anna Sergi, në një deklaratë për BBC, tha: “Për mafien italiane, Nju Jorku është palestra e përjetshme ku formohen gjeneratat e reja të Cosa Nostra-s. Ata thjesht kanë kaluar nga rruga në ekran.”
**Bastet e fiksuara dhe roli i lojtarëve**
Hetimi zbulon se rrjeti kriminal përdorte të dhëna të brendshme nga NBA — si mungesat e lojtarëve, gjendjen fizike, apo planin e ndeshjeve — për të fituar miliona dollarë nga bastet “player props”, që bazohen në statistikat individuale të sportistëve.
Në një rast konkret, më 23 mars 2023, Terry Rozier dyshohet se ka informuar një grup të brendshëm për një dëmtim të simuluar, duke u tërhequr para kohe nga ndeshja dhe duke i mundësuar rrjetit të përfitonte shuma të mëdha.
“Ky nuk është më vetëm korrupsion sportiv. Është bashkëpunim midis sportistëve, mafies dhe teknologjisë,” deklaroi Komisionerja e Policisë së Nju Jorkut, Jessica Tish. **Roli i Damon Jones dhe “sekreti i Bucks”**
Sipas aktakuzës, ish-lojtari Damon Jones dyshohet se ka dhënë informacione sekrete për mungesën e LeBron James në një ndeshje të Lakers kundër Milwaukee Bucks më 9 shkurt 2023, përpara se lajmi të bëhej publik. “Vendos bast për Milwaukee sonte — [Lojtari 3] nuk po luan!” thuhej në një prej mesazheve të sekuestruara nga FBI. Kjo i mundësoi rrjetit të fitonte qindra mijëra dollarë në pak orë.
**Teknologji, dhunë dhe kriptovaluta**
Hetuesit identifikuan përdorimin e lenteve të kontaktit me tregues dixhitalë, tavolina pokeri me rreze X dhe algoritme për manipulimin e rezultateve në kohë reale. Në disa raste janë regjistruar edhe akte dhune, shantazhe dhe grabitje për të mbuluar gjurmët e aktivitetit kriminal.
Drejtori i FBI-së, Cass Patel, e përshkroi skemën si “një nga rrjetet më të sofistikuara të krimit të organizuar të shekullit XXI”, duke theksuar se “as fama dhe as paratë nuk të mbrojnë nga drejtësia”.
**Nga "Kumbari" te “Teflon Don” — trashëgimia e gjallë e mafies**
Në qendër të gjithë kësaj historie mbetet familja Gambino, e udhëhequr dikur nga Carlo Gambino dhe më vonë nga John Gotti, i njohur si “Teflon Don”. Edhe pse Gotti vdiq në burg në vitin 2002, ndikimi i organizatës së tij duket se jeton përmes formave të reja të krimit financiar.
“Cosa Nostra ka kaluar nga tavolinat e bixhozit në aplikacionet e basteve. Është e njëjta strukturë, por me një fytyrë të re,” përfundon raporti i FBI-së.
NBA ka pezulluar përkohësisht Billups dhe Rozier, ndërsa hetimi pritet të zgjerohet edhe në radhët e zyrtarëve dhe sponsorëve të ligës. Ky është një nga rastet më tronditëse që ekspozon lidhjen mes sportit, teknologjisë dhe mafies – një lidhje që, siç duket, Amerika nuk e ka shkëputur kurrë plotësisht.
