Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shkëndija triumfon në Conference League, barazim historik i Dritës
Transmetuar më 23-10-2025, 21:33

Në Conference League, Shkëndija ka triumfuar 1-0 ndaj irlandezëve të Shelbourne. Sfida u “vulos” nga një autogol i Barret, në kohën shtesë. Ekipi shqiptar, i drejtuar nga Jeton Beqiri, merr kështu 3 pikë, në këtë kompeticion kaq të rëndësishëm.

Në ndeshjen tjetër, Drita barazoi 1-1 ndaj Omonias. Ekipi dardan realizoi me Manaj, ndërsa qipriotët vendosën ekuilibrat me Masouras.

Omonia shtoi ndjeshëm presionin në pjesën e dytë, por pa mundur dot të kompletojë përmbysjen.

VIDEO Shkëndija:

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...