Shkëndija triumfon në Conference League, barazim historik i Dritës

Në Conference League, Shkëndija ka triumfuar 1-0 ndaj irlandezëve të Shelbourne. Sfida u “vulos” nga një autogol i Barret, në kohën shtesë. Ekipi shqiptar, i drejtuar nga Jeton Beqiri, merr kështu 3 pikë, në këtë kompeticion kaq të rëndësishëm.
Në ndeshjen tjetër, Drita barazoi 1-1 ndaj Omonias. Ekipi dardan realizoi me Manaj, ndërsa qipriotët vendosën ekuilibrat me Masouras.
Omonia shtoi ndjeshëm presionin në pjesën e dytë, por pa mundur dot të kompletojë përmbysjen.
VIDEO Shkëndija:
