Rio de Janeiro nxjerr në shitje stadiumin legjendar Maracanã

Brazil, 23 Tetor 2025
Qeveria e shtetit të Rio de Janeiros ka marrë një vendim historik: stadiumi legjendar Maracanã, një nga ikonat më të mëdha të futbollit botëror, do të dalë në shitje.
Sipas njoftimit zyrtar, vendimi u miratua nga Komiteti i Kushtetutës dhe Drejtësisë i Asamblesë Legjislative të Shtetit të Rio de Janeiros (ALERJ), që shtoi 14 prona të reja në listën e aseteve për t’u privatizuar, mes tyre edhe kompleksi sportiv Maracanã. Qëllimi është grumbullimi i fondeve për të shlyer një pjesë të borxhit ndaj qeverisë federale.
Presidenti i komisionit, Rodrigo Amorim, deklaroi për mediat se kostoja e mirëmbajtjes së stadiumit është e papërballueshme për shtetin: “Qeveria paguan rreth një milion reais, ose rreth 160 mijë euro, për çdo ndeshje të zhvilluar në Maracanã.”
Projektligji pritet të shqyrtohet dhe të votohet në seancën plenare të Asamblesë. Sipas planit buxhetor për vitin 2026, shteti i Rio de Janeiros duhet t’i paguajë Brasilias gati dy miliardë euro në interesa borxhi dhe amortizim.
Stadiumi Maracanã, një monument i historisë së futbollit botëror, ka pritur dy finale të Kupës së Botës – në vitin 1950 dhe 2014. E para, e njohur si “Maracanazo”, mbetet një nga momentet më dramatike në historinë e sportit brazilian, kur Uruguai mposhti Brazilin 2-1, duke zhytur kombin në trishtim kombëtar. Finalja e dytë, në vitin 2014, solli fitoren e Gjermanisë ndaj Argjentinës falë golit të Mario Götze në minutën e 112-të.
Shitja e Maracanës konsiderohet një hap i guximshëm, që ngjall debat të fortë mes atyre që e shohin si domosdoshmëri financiare dhe atyre që e konsiderojnë një “sakrificë” të trashëgimisë sportive të Brazilit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd