Përfundon konkursi me shkrim, shpallen 710 fitues për Patrullën e Përgjithshme në Polici

Tiranë, 23 Tetor 2025
Faza e tretë e konkurrimit për pozicionin e Patrullës së Përgjithshme në Policinë e Shtetit ka përfunduar me sukses, duke shpallur 710 fitues nga gjithsej 852 kandidatë që morën pjesë në testimin me shkrim.
Sipas njoftimit zyrtar, procesi u zhvillua me transparencë të plotë dhe nën mbikëqyrjen e Drejtorisë së Standardeve Profesionale, Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Akademisë së Sigurisë dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.
Fituesit e kësaj faze do të vijojnë garën në etapat e tjera të konkurrimit, që përfshijnë testime shtesë fizike dhe profesionale.
“Policia e Shtetit falënderon të gjithë të rinjtë dhe të rejat që aplikuan dhe konkurruan në tre fazat e para, dhe u uron suksese fituesve që do të vijojnë garën në etapat e ardhshme,” thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë së Shtetit.
Ky proces rekrutimi synon përforcimin e radhëve të policisë me efektivë të rinj, duke garantuar standarde të larta profesionale dhe integritet në shërbim të qytetarëve.
