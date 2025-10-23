Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përfundon konkursi me shkrim, shpallen 710 fitues për Patrullën e Përgjithshme në Polici
Transmetuar më 23-10-2025, 18:20

Tiranë, 23 Tetor 2025

Faza e tretë e konkurrimit për pozicionin e Patrullës së Përgjithshme në Policinë e Shtetit ka përfunduar me sukses, duke shpallur 710 fitues nga gjithsej 852 kandidatë që morën pjesë në testimin me shkrim.

Sipas njoftimit zyrtar, procesi u zhvillua me transparencë të plotë dhe nën mbikëqyrjen e Drejtorisë së Standardeve Profesionale, Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Akademisë së Sigurisë dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.

Fituesit e kësaj faze do të vijojnë garën në etapat e tjera të konkurrimit, që përfshijnë testime shtesë fizike dhe profesionale.

“Policia e Shtetit falënderon të gjithë të rinjtë dhe të rejat që aplikuan dhe konkurruan në tre fazat e para, dhe u uron suksese fituesve që do të vijojnë garën në etapat e ardhshme,” thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë së Shtetit.

Ky proces rekrutimi synon përforcimin e radhëve të policisë me efektivë të rinj, duke garantuar standarde të larta profesionale dhe integritet në shërbim të qytetarëve.

