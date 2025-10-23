Zbardhen detaje të reja nga rasti i 15-vjeçares në Korçë – në pranga një 16-vjeçar

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e ndodhur së fundmi në qytetin e Korçës, ku një 15-vjeçare ka kallëzuar një 16-vjeçar, tashmë i arrestuar nga policia.
Burime nga hetimet bëjnë me dije se vajza kishte bashkëjetuar për disa ditë me të miturin, në një lidhje që duket se ka qenë e njohur edhe nga nëna e saj, e cila dyshohet se e ka lejuar këtë bashkëjetesë.
Në dëshminë e dhënë në polici, e mitura ka rrëfyer se është përballur me dhunë fizike, ndërsa më pas ka ndryshuar deklarimet e saj lidhur me raportin me 16-vjeçarin.
Grupi hetimor po vijon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat, pasi dyshohet se mund të jenë të përfshirë edhe persona të tjerë.
Ndërkohë, 15-vjeçarja ndodhet nën kujdesin e specialistëve dhe po merr ndihmë psikologjike. Hetimet pritet të zbardhin në vijim dinamikën e plotë të ngjarjes.
