Sulmet ajrore ruse vrasin fëmijë në Ukrainë, pak orë pasi u pezullua takimi i ri Putin-Trump

Të paktën shtatë persona janë vrarë, përfshirë dy fëmijë, gjatë sulmeve intensive me dronë dhe raketa ruse në Ukrainë, thonë zyrtarët.
Një çerdhe u godit në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv, dhe në Kiev pati dëme të shumta materiale. Midis 27 personave të plagosur kishte edhe fëmijë.
Bombardimi me dronë dhe raketa nga Rusia erdhi menjëherë pasi ushtria ukrainase tha se kishte sulmuar një uzinë kimike ruse në rajonin kufitar të Bryansk-ut të martën vonë me raketa Storm Shadow të furnizuara nga Mbretëria e Bashkuar.
Duke e quajtur sulmin “një goditje të suksesshme” që depërtoi në sistemin rus të mbrojtjes ajrore, zyrtarët ushtarakë thanë se uzina e Bryansk “prodhon barut, eksplozivë dhe përbërës të karburantit raketor të përdorur në municione dhe raketa të përdorura nga armiku për të bombarduar territorin e Ukrainës”.
Orë më parë, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se planet e tij për një samit të afërt në Budapest me Vladimir Putinin e Rusisë ishin shtyrë pasi nuk donte një “takim të kotë”.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se sulmet vërtetuan se Moska nuk ishte nën presion të mjaftueshëm për të ndalur luftën e saj.
Kremlini ka hedhur poshtë thirrjet për armëpushim përgjatë vijave aktuale të frontit, thirrje të bëra si nga Trump ashtu edhe nga udhëheqësit evropianë.
Megjithatë, zyrtarët rusë thanë të mërkurën se përgatitjet për një samit Trump-Putin po vazhdonin, duke kundërshtuar pohimin e presidentit amerikan se ai ishte pezulluar.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se ende nuk është rënë dakord për një datë dhe se nevojiten përgatitje të kujdesshme.
Ai tha se një samit ishte "dëshira e ndërsjellë e të dy presidentëve" dhe shumica e "thashethemeve dhe thashethemexhinjve" që e rrethonin ishin të pavërteta.
Presidenti i Ukrainës mbërriti në Norvegji të mërkurën në fillim të një turi evropian, disa ditë pas bisedimeve me Trump në Uashington të premten e kaluar. Zelensky dështoi ta bindte presidentin amerikan të siguronte raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi.
Zelensky u tha gazetarëve në Oslo se propozimi i Trump për të ngrirë vijën e frontit ishte një "kompromis i mirë, por shtoi: "Nuk jam i sigurt se Putini do ta mbështesë planin dhe këtë mendim ia thashë presidentit Trump".
