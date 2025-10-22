Kafja që u kthye në tragjedi me dy djem të vdekur në Manzë

Një debat banal për një kafe u kthye në një përplasje fatale me dy viktima në Manzë të Durrësit, pak pas mesnate të 22 tetorit.
Sipas burimeve hetimore, gjithçka nisi në një lokal pranë një karburanti, ku 21-vjeçari Daniel Pepa dhe 23-vjeçari Arianit Kurti po pinin kafe.
Pepa i kërkoi kamarierit t’i bënte një kafe, por ky i fundit refuzoi pasi ekspresi ishte i fikur. Debati u ndez kur Danieli këmbënguli me tone fyese, duke i kërkuar kamarierit që ta ndizte makinerinë.
Në atë moment, në bisedë u përfshi Flori Paluçi, 33 vjeç, që ndodhej në tavolinë me kamarierin. Ai ndërhyri për ta mbrojtur, duke i thënë Pepës se nuk mund ta ofendonte një person që ishte në tavolinë me të.
Situata degradoi me shpejtësi. Debati verbal u kthye në konfrontim të armatosur. Sipas dinamikës paraprake të Policisë, i pari që ka qëlluar ka qenë Flori Paluçi, duke lënë të vdekur Arianit Kurtin, ndërsa më pas Daniel Pepa ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar ndaj Paluçit, i cili vdiq në vend.
Pamjet nga kamerat e sigurisë kanë konfirmuar versionin e dëshmitarëve, ndërsa pesë persona që ndodheshin në lokal janë shoqëruar për t’u marrë në pyetje.
Sipas burimeve nga Prokuroria e Durrësit, hetimet po përqendrohen në verifikimin e armëve të përdorura dhe origjinën e tyre, ndërsa Daniel Pepa po konsiderohet si autori kryesor i ngjarjes.
Kështu, një konflikt për një kafe mbylli tragjikisht jetën e dy të rinjve dhe tronditi qetësinë e qytetit të Manzës. /noa.al
