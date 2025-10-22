Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fundoset një anije me 70 emigrantë
Transmetuar më 22-10-2025, 19:13

22 Tetor, 20250

TUNIZI- Të paktën 40 migrantë të parregullt nga Afrika Sub-Sahariane vdiqën kur varka e tyre u mbyt në brigjet e Tunizisë të dielën, në një nga fatkeqësitë detare më vdekjeprurëse në Mesdhe këtë vit. Varka, që mbante rreth 70 persona, u mbyt në brigjet e qytetit tunizian Mahdia, tha një zyrtar.

Sipas ANSA, 30 emigrantë të tjerë u shpëtuan nga njësitë e rojes bregdetare. Tunizia, vija bregdetare e së cilës është më pak se 150 kilometra nga ishulli italian i Lampeduzës në disa vende, është një nga pikat kryesore të nisjes në Afrikën e Veriut për migrantët që përpiqen të arrijnë në Evropë.

