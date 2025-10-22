Punime misterioze në Shtëpinë e Bardhë: Trump ndërton sallën luksoze që s’e kishte asnjë president

Shtëpia e Bardhë fillon prishjen e një pjese të Krahut Lindor për ndërtimin e sallës së re të vallëzimit të Trump-it
Pjesë të Krahut Lindor të Shtëpisë së Bardhë janë shembur, ndërsa kanë nisur punimet për ndërtimin e sallës së re të vallëzimit të presidentit amerikan Donald Trump.
Ekipet e ndërtimit të hënën rrëzuan pjesë të mëdha të hyrjes së mbuluar dhe disa dritare në Krahun Lindor, që sipas Trump po “modernizohet plotësisht”.
Presidenti më parë kishte deklaruar se shtesa prej 250 milionë dollarësh (rreth 186 milionë paund) për sallën e vallëzimit të Shtëpisë së Bardhë do të ishte “afër” ndërtesës ekzistuese, por pa e ndryshuar atë.
“Nuk do të ndërhyjë në ndërtesën aktuale. Do të jetë pranë saj, por pa e prekur – dhe me respekt të plotë për strukturën ekzistuese, të cilën unë e adhuroj më shumë se kushdo,” tha Trump në korrik. “Është vendi im i preferuar. E dua.”
Trump njoftoi nisjen e ndërtimit me një postim në rrjetet sociale, duke shkruar se “punimet kanë filluar” për këtë hapësirë “shumë të nevojshme” për evente dhe pritje zyrtare.
“Për më shumë se 150 vjet, çdo president ka ëndërruar të ketë një sallë vallëzimi në Shtëpinë e Bardhë për të pritur festa madhështore, vizita shtetërore, e kështu me radhë,” shkroi ai.
Ai shtoi se projekti po financohet privatisht nga “shumë patriotë bujarë”, por identitetet e tyre mbeten të paqarta pasi Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë publike asnjë emër të donatorëve.
Shtëpia e Bardhë ka shërbyer si rezidenca historike e presidentit të SHBA për dy shekuj. Krahu Lindor u ndërtua në vitin 1902 dhe u modifikua për herë të fundit në vitin 1942.
Nga ana jugore e ndërtesës, reporterët e BBC-së panë disa mjete të mëdha ndërtimi – disa të zbukuruara me flamuj amerikanë – pranë Krahut Lindor.
Në postimin e tij, Trump shkroi se Krahu Lindor ishte “plotësisht i veçuar” nga Shtëpia e Bardhë, megjithëse ai është i lidhur fizikisht me ndërtesën kryesore.
Hyrja e mbuluar, e cila shtrihet në pjesën jugore të Krahut Lindor, dukej sikur po zbrazej plotësisht, me copa betoni dhe kabllo metalike të dukshme nga disa qindra metra larg. /noa.al
