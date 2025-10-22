Ofendimet ndaj shqiptarëve/ Starmer mbron Ramën për çështjen e emigrantëve: Nuk duhet të fyejmë shtetet

Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka dalë në mbrojtje të kryeministrit shqiptar Edi Rama, në lidhje me çështjen e emigrantëve të paligjshëm që hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar.
Gjatë një interviste për gazetën “The Sun”, Starmer kritikoi në mënyrë të tërthortë Nigel Farage, duke thënë se disa politikanë kanë zgjedhur të “hedhin fyerje” ndaj vendeve si Shqipëria, në vend që të kërkojnë bashkëpunim. Komentet e tij vijnë pas grindjes së udhëheqësit të Reformës me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama.
Ai theksoi se trafikantët kanë ndërtuar një perandori kriminale që shtrihet në të gjithë Evropën, dhe se Mbretëria e Bashkuar duhet ta mbyllë.
“Ekziston një autostradë kriminale që kalon nëpër Ballkanin Perëndimor, duke i çuar emigrantët e paligjshëm direkt në Mbretërinë e Bashkuar. Detyra jonë është ta mbyllim dhe të shkatërrojmë bandat që e drejtojnë“, tha ai.
Sot, Starmer do të presë liderë nga rajoni në përpjekje për të shkatërruar bandat e kontrabandës që qëndron pas rritjes së kalimeve të kanalit. Ministrat shpresojnë që në Samit të arrihet një marrëveshje për qendrat e kthimit të emigrantëve.
Britania po vendos dronë në pikat kyçe të kontrollit në të gjithë Ballkanin, për të parandaluar veprimtarinë e kontrabandistëve që sjellin emigrantë të paligjshëm.
