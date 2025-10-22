Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha sulmon Zheni Gjergjin: ‘Shkelmoi besimin e qytetarëve. Shkoi me partinë e krimit’!
Transmetuar më 22-10-2025, 14:46

Tiranë, 22 Tetor 2025 – Ish-kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër ndaj emërimit të ish-deputetes së PD-së, Zheni Gjergji, si drejtoreshë e Qendrës Spitalore Elbasan.

Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se me këtë vendim, Gjergji ka tradhtuar vlerat e demokratëve dhe besimin e qytetarëve, duke pranuar një post të dhënë nga, siç e cilësoi ai, "partia e krimit", në referencë ndaj Partisë Socialiste.

“Ka shkelmuar besimin e qytetarëve të papunë që e kanë mbështetur. Kalimi i saj në kampin e kundërt është një akt i ulët oportunizmi”, deklaroi Berisha.

Zheni Gjergji ka qenë më herët deputete e Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, ndërsa emërimi i saj në krye të institucionit shëndetësor ka ngjallur debat politik, në një kohë kur marrëdhëniet brenda opozitës mbeten të tensionuara.

