Berisha: Afera e aeroportit të Vlorës shpërtheu pas takimit të Pacollit me Ramën!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka deklaruar sot se sipas tij afera e aeroportit të Vlorës, shpërtheu 3 javë më parë kur biznesmeni dhe politikani i njohur kosovar, Bexhet Pacolli, doli nga zyra e kryeministrit Rama.
Në një konferencë për mediat, Berisha u shpreh se rasti i aeroportit të Vlorës është një përballje jo vetëm mes dy aksionerëve, por me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve.
Nga zyra e selisë blu, Kryedemokrati tha se sipas tij ky është një rast korruptiv, i cili ka ardhur nga ndërhyrja e shtetit dhe qeversië.
"Aeroporti i Vlorës falimentoi para se të fillojë funksionimin. Faktikisht, i ndërtuar mbi një korrupsion të tmerrshëm, ngrehina e tij u shemb para fillimit të funksionimit. Në aparencë, mediat dhe qytetarët shohin një përballje midis dy aksionerëve dhe në këtë aspekt kjo nuk është një gjë e pazakonshme. Por kjo është vetëm në aparencë. Afera e aeroportit të Vlorës eksplodoi tre javë më parë kur biznesmeni dhe politikani i njohur kosovar, Bexhet Pacolli, foli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Tani, që dy ortakë mund të kenë mosmarrëveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme.
Por që një kryeministër të implikohet në ngatërresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme.Ky është moment i cili flet shumë më tepër se sa të gjitha të tjerat. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kemi të bëjmë me një përballje të tillë, sepse nëse shfletoni arkivat e medieve, do gjeni se janë mediat ato që njoftuan fillimin e procesit kundër këtij e kundër atij, pa filluar procesi. Por janë breshëri të pafundme mesazhesh të pushtetarëve direkt të interesuar në këtë aferë që kanë vërshuar drejt aksionerëve. Cili është morali? Dora e zezë e atyre që kanë stisur këtë aferë të tmerrshme është e shtetit dhe e qeverisë," tha Berisha.
