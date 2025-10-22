Shfrytëzonin të renë për punëtore se…, arrestohen dy brazilianë në Tiranë (EMRAT)

Dy persona me shtetësi braziliane janë arrestuar në Tiranë. Në pranga ka rënë Almir Mudesto 25 vjeç i akuzuar për veprën penale ‘Shfrytëzim i prostitucionit’ dhe Gabriela Crivellari 24 vjeçe e akuzuar për veprën penale ‘Prostitucion’.
24-vjeçarja ushtronte aktivitetin e paligjshëm në Tiranë në banesat që tutori të saj Almir Mudesto që merrte me qira ditore.
Gjithashtu u vunë nën hetim dhe dy persona, R. P., 22 vjeç, dhe E. K., 20 vjeç, të cilët u gjetën në banesë gjatë arrestimit të dy brazilianëve.
Sakaq, grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë të rastit si dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme.
Njoftimi i Policisë
“Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Daily rent”.
Goditet nga Komisariati i Policisë Nr. 3, një rast i shfrytëzimit të prostitucionit.
Vihet në pranga 1 shtetas brazilian që shfrytëzonte një 24-vjeçare (shtetase braziliane), për prostitucion, në ambiente që i merrte me qira ditore.
Vihet në pranga dhe 24-vjeçarja që ushtronte prostitucionin.
Procedohen penalisht 2 shtetas të tjerë.
Sekuestrohet një shumë parash, e dyshuar e përfituar nga prostitucioni.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive, pas një pune intensive hetimore, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Daily rent”.
Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit brazilianë:
-A. M., 25 vjeç, për veprën penale “Shfrytëzimi i prostitucionit”;
-G. C., 24 vjeçe, për veprën penale “Prostitucioni”.
Gjithashtu, u proceduan penalisht shtetasit R. P., 22 vjeç, dhe E. K., 20 vjeç.
Nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasi A. M. shfrytëzonte për prostitucion, shtetasen G. C., e cila e ushtronte këtë aktivitet në ambiente që shtetasi A. M. i merrte me qira ditore.
Gjatë ndërhyrjes në një banesë që e kishte marrë me qira ditore, shtetasi A. M., në bulevardin “Zogu i Parë”, për ushtrimin e kësaj veprimtarie, u konstatuan 24-vjeçarja dhe shtetasit R. P. dhe E. K.
Në drejtimin e Prokurorisë vijon puna për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd