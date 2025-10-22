U gjet i pajetë në një humnerë, Prokuroria nis hetimet për Mirel Çokaj. Dyshohet se është vrarë

Shkodër, 22 Tetor 2025 – Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër ka nisur hetimet mbi vdekjen e shtetasit Mirel Çokaj, i cili u gjet i pajetë në një humnerë në zonën malore të Kelmendit, në Malësinë e Madhe.
Ngjarja u raportua fillimisht si një rrëzim aksidental, por pas dyshimeve të ngritura nga të afërm të viktimës, organi i akuzës ka regjistruar procedim penal për veprën “Shkaktimi i vetëvrasjes”, duke mos përjashtuar pistën e një vrasjeje të mundshme.
Dyshimet e familjarëve
Personi që ka ngritur alarmin është Rifat Çokaj, një i afërm i viktimës me eksperiencë të mëparshme në strukturat e policisë në SHBA. Ai ka paraqitur dyshime të forta në lidhje me mënyrën e humbjes së jetës së Mirel Çokajt, duke pretenduar se mund të jetë shtyrë qëllimisht në humnerë nga persona me të cilët kishte marrëdhënie të prishura për arsye ekonomike dhe të përfshirjes në veprimtari të paligjshme.
Sipas deklarimeve të familjes, 40-vjeçari kishte qenë përpara ngjarjes në një parcelë kanabisi, e vendosur rreth një orë larg nga vendi ku u gjet trupi i tij. Ata pretendojnë se viktima ishte bashkëortak në këtë parcelë me persona të tjerë dhe se vdekja mund të jetë pasojë e një konflikti për ndarjen e përfitimeve.
Detaje nga ngjarja
Ngjarja ndodhi më datë 18 shtator 2025, kur në polici u raportua se një person ishte rrëzuar në një zonë të thellë malore në fshatin Kozhnje. Trupi i pajetë i Çokajt u identifikua përmes pamjeve të dronit dhe u nxor nga humnera pas 24 orësh, me ndihmën e helikopterit të Forcave të Armatosura.
Hetimet morën një tjetër drejtim pas zbulimit të 780 bimëve kanabis në parcelën e lartpërmendur, që u asgjësuan nga Policia pas ngjarjes. Ky fakt përforcon dyshimin se Çokaj ka qenë duke ruajtur parcelën në momentin e ngjarjes – një veprim që zakonisht nuk kryhet i vetëm, sipas të afërmve.
Familjarët kanë ngritur gjithashtu dyshime për faktin që telefoni i viktimës nuk është gjetur, si dhe për rrugën e pazakontë që ai ka ndjekur ditën e ngjarjes.
Hetimet në vijim
Prokuroria ka nisur marrjen në pyetje të familjarëve, të afërmve dhe personave që mund të kenë qenë të pranishëm apo të përfshirë në çështjen e parcelës së kanabisit. Pritet që hetimi të sqarojë nëse kemi të bëjmë me një ngjarje aksidentale, vetëvrasje apo vrasje të mirëfilltë.
