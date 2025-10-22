Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të shtëna me armë dhe zjarr jashtë parlamentit serb, një i plagosur!
Transmetuar më 22-10-2025, 12:10

Një person u plagos përpara ndërtesës së Parlamentit serb dhe u dërgua në spital pasi u qëllua nga një burrë 30-vjeçar.

Sulmuesi u arrestua dhe u akuzua për tentativë vrasjeje dhe shkaktim rreziku të përgjithshëm.

Në të njëjtën kohë, një zjarr shpërtheu në tendat që ishin ngritur në zonën përreth.

