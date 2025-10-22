Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në aksin Kukës–Krumë, pesë persona të lënduar, mes tyre tre fëmijë
Transmetuar më 22-10-2025, 12:00

Krumë – Një aksident rrugor është regjistruar ditën e sotme në aksin “Kukës–Krumë”, në vendin e quajtur “Qafa e Toblit”, ku janë përfshirë një automjet tip veturë dhe një kamion.

Sipas informacioneve paraprake, automjeti me drejtuese shtetasen V.Q. është përplasur me një kamion që drejtohej nga shtetasi R.Q. Si pasojë e përplasjes janë lënduar drejtuesja e automjetit dhe tre pasagjerë të mitur që ndodheshin me të, si dhe një pasagjer në kamion.

Të dëmtuarit janë transportuar menjëherë në spital, ku po marrin ndihmë mjekësore. Mësohet se ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

Krumë/Informacion paraprak

Në aksin rrugor “Kukës-Krumë”, në vendin e quajtur “Qafa e Toblit”, automjeti me drejtuese shtetasen V. Q. është përplasur me automjetin kamion me drejtues shtetasin R. Q.

Nga aksidenti janë dëmtuar shtetasja V. Q., tre pasagjerët e mitur në automjetin e saj dhe pasagjeri në kamion, të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...