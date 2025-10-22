Aksident në aksin Kukës–Krumë, pesë persona të lënduar, mes tyre tre fëmijë

Krumë – Një aksident rrugor është regjistruar ditën e sotme në aksin “Kukës–Krumë”, në vendin e quajtur “Qafa e Toblit”, ku janë përfshirë një automjet tip veturë dhe një kamion.
Sipas informacioneve paraprake, automjeti me drejtuese shtetasen V.Q. është përplasur me një kamion që drejtohej nga shtetasi R.Q. Si pasojë e përplasjes janë lënduar drejtuesja e automjetit dhe tre pasagjerë të mitur që ndodheshin me të, si dhe një pasagjer në kamion.
Të dëmtuarit janë transportuar menjëherë në spital, ku po marrin ndihmë mjekësore. Mësohet se ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
