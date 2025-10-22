Nëna që braktisin fëmijët! Dy raste në hetim

Policia e Devollit ka shpallur në kërkim një 35-vjeçare, e identifikuar me inicialet I.K., pas një denoncimi të bërë nga bashkëshorti i saj. Sipas kallëzimit, gruaja është larguar nga banesa më datë 20 tetor 2025, duke lënë pas dy fëmijët e mitur.
Strukturat e Policisë po punojnë për lokalizimin dhe kapjen e saj, ndërkohë që materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.
Ndërkohë, një tjetër rast është regjistruar në Kurbin, ku një 41-vjeçar ka kallëzuar ish-bashkëshorten e tij. Sipas denoncimit të shtetasit G.N., gruaja me inicialet A.N., 28 vjeçe, është larguar jashtë shtetit me djalin e tyre 8-vjeçar, pa pasur autorizimin ligjor të tij si prind.
Policia ka nisur hetimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe verifikimin e elementëve ligjorë të çështjes.
