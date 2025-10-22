Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lëvizte në bulevard me pistoletë në automjet, arrestohet 39-vjeçari në Tiranë (EMRI)
Transmetuar më 22-10-2025, 10:36

Një 39-vjeçar është arrestuar nga policia, pasi qarkullonte në makinë me pistoletë. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave ra shtetasi Ismet Gaxherri, banues në Tiranë.

NJOFTIMI I POLICISE Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Bulevardi”.

Lëvizte në bulevardin “Bajram Curri”, me pistoletë në automjet, arrestohet nga shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, 39-vjeçari.

Sekuestrohet arma e zjarrit me krehër dhe fishekë.

Në vijim të operacioneve policore, kundër armëmbajtjes pa leje, të zhvilluara si rezultat i punës së mirorganizuar operacionale dhe informative, shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, finalizuan operacionin “Bulevardi”.

Në bazë të informacioneve të siguruara, në bulevardin “Bajram Curri”, u ndalua automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin I. G., 39 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit, u gjet në automjet, 1 armë zjarri pistoletë me municion, të cilët 39-vjeçari e posedonte pa leje.

Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, shtetasi I. G. u arrestua në flagrancë, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

