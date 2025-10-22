Dalin emrat e dy të rinjve të vrarë pranë një karburanti në Durrës

DURRËS, 22 TETOR 2025 – Dy persona kanë mbetur të vrarë me armë zjarri në orët e para të mëngjesit të sotëm, pranë një karburanti në Manëz të Durrësit, pas një konflikti që dyshohet se ka ndodhur për motive të dobëta.
Viktimat janë identifikuar si shtetasit Aranit Kurti, 23 vjeç, dhe Flori Paluçi, 33 vjeç, të dy banues në Manëz. Nga hetimet paraprake të grupit të posaçëm hetimor, dyshohet se Flori Paluçi është vrarë me armë zjarri nga D.P., 21 vjeç, banues në Manëz, ndërsa Aranit Kurti dyshohet se është qëlluar për vdekje nga vetë Flori Paluçi gjatë përplasjes.
Policia po zhvillon kontrolle intensive për kapjen e autorit të dyshuar D.P. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorit, vijon punën në vendngjarje për të zbardhur plotësisht rrethanat, për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë dhe për të mbledhur të gjitha provat ligjore të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
