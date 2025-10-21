Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rezultat historik, Skënderbeu i të rinjve befason Aston Villan
Transmetuar më 21-10-2025, 19:34

Skënderbeu U-19 luajti sot ndeshjen ndaj Aston Villa U-19 në stadiumin “Skënderbeu” të Korçës, duke barazuar me rezultatin 1–1 në takimin e parë të raundit të dytë të UEFA Youth League.

Korçarët, të drejtuar nga trajneri Edmir Osmanllari, zhvilluan një ndeshje shumë të mirë përballë një kundërshtari me emër, duke treguar forcën e tyre gjatë gjithë sfidës.

Skuadra angleze kaloi e para në avantazh në minutën e 37-të me anë të Wilson, por Skënderbeu reagoi menjëherë dhe arriti të barazojë rezultatin në minutën e 40-të me golin e Ensar Beqirit, pas një aksioni të bukur të ndërtuar nga Oppong.

Pavarësisht përpjekjeve të të dyja skuadrave në pjesën e dytë, rezultati mbeti i pandryshuar 1–1, duke lënë gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit që do të zhvillohet në Angli më 5 nëntor.

Ky është një tjetër hap i rëndësishëm për Skënderbeun U-19 në këtë kompeticion prestigjioz evropian, ku korçarët kanë arritur të përfaqësojnë me dinjitet futbollin shqiptar pas kualifikimit të suksesshëm kundër Inter Escaldes në raundin e parë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...