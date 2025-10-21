Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident ë aksin Pogradec-Korçë! Përplasen dy automjete, njëri shkrumbohet nga flakët
Transmetuar më 21-10-2025, 18:51

Pogradec- Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në aksin Pogradec–Korçë, në zonën e njohur Qafë Plloçë. Dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, ku njëra prej tyre është përfshirë në flakë.

Nga informacionet paraprake mësohet se drejtuesit e automjeteve kanë dalë menjëherë nga makinat më të cilat po udhëtonin. Raportohet se nuk ka persona të lënduar, por dëmet matriale janë të mëdha. Polica ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, ku po heton më shumë mbi shkaqet e aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...