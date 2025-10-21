SHBA, Meksika, Kosta Rika dhe Xhamajka organizatore të Kupës së Botës për Femra 2031

SHBA – Shtetet e Bashkuara planifikojnë të bashkëorganizojnë Kupën e Botës 2031 me fqinjët rajonalë, e njëjta strukturë që do të përdoret për kampionatin e meshkujve vitin e ardhshëm.
Meksika, Kosta Rika dhe Xhamajka, iu shtuan të hënën propozimit të Federatës Amerikane të Futbollit si bashkë-organizatore, e vetmja ofertë që do të merret në konsideratë kur anëtarët e FIFA-s të takohen më 30 prill për të vendosur zyrtarisht se ku do të luhet turneu i zgjeruar me 48 vende.
“Kjo Kupë Bote për Femra do të jetë e barabartë në çdo kuptim të fjalës me një Kupë Bote për meshkuj”, tha presidentja e Federatës Amerikane të Futbollit, Cindy Parlow Cone, gjatë një konference për shtyp, “jo vetëm në numrin e ekipeve dhe ndeshjeve, por edhe në cilësinë e ambienteve, me të njëjtin lloj udhëtimi, akomodimi dhe mbështetjeje”.
Ajo tha se më shumë se 30 qytete amerikane kanë shprehur interes për të pritur në vitin 2031, ku do të luhen 104 ndeshje. Vendimet për stadiumet ka të ngjarë të mos merren deri në vitin 2027, në rastin më të mirë.
Turneu i meshkujve i vitit të ardhshëm do të luhet në 11 stadiume të NFL-së, tre në Meksikë dhe dy në Kanada, me të gjitha ndeshjet në SHBA që nga çerekfinalet e tutje.
FIFA, e cila drejton Kupën e Botës në vend të një komiteti organizues lokal, po kërkon deri në 6.730 dollarë çmim liste për biletat e rregullta dhe deri në 73.200 dollarë për një plan mikpritjeje me tetë ndeshje në stadiumin MetLife në East Rutherford, New Jersey, vendi ku do të zhvillohet finalja e meshkujve e vitit 2026 më 19 korrik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd