Kaos para ndeshjes! Policia ndalon 230 tifozë të Napolit në Eindhoven

Policia në Eindhoven arrestoi 230 tifozë të Napolit të hënën në mbrëmje, për shkak të frikës nga trazirat përpara ndeshjes së PSV-së në Ligën e Kampionëve. Ajo i ndaloi ata të hynin në qendër të qytetit dhe në stadium për 24 orë.
Policia në qytetin jugor holandez tha në një deklaratë se tifozët e Napolit u arrestuan për “sjellje sfiduese” në shkelje të një urdhri që ishte vendosur në zonë nga autoritetet e zbatimit të ligjit në një përpjekje për të ruajtur qetësinë përpara asaj që konsiderohej një ndeshje me rrezik shumë të lartë.
Policia tha më herët në X se rreth 180 tifozë u ndaluan. Tifozët u mbajtën gjatë natës për t’u marrë në pyetje, më pas u gjobitën dhe u liruan, por u ndaluan të hynin në zonat e përfshira në një “zonë rreziku sigurie” të vendosur nga kryebashkiaku Jeroen Dijsselbloem.
Policia tha se arrestoi gjithashtu katër tifozë të PSV-së në vende të tjera të qytetit. Autoritetet e Eindhovenit e kanë quajtur ndeshjen e së martës një rrezik shumë të lartë për trazira të mundshme midis tifozëve.
Dijsselbloem javën e kaluar krijoi zonën e sigurisë në qendër të qytetit dhe përreth stadiumit të PSV-së, mes frikës së përplasjeve midis tifozëve. Ky veprim i jep policisë në zonë kompetenca shtesë për të monitoruar dhe kontrolluar turmat dhe për të kontrolluar tifozët për armë dhe fishekzjarre.
PSV është e 27-ta në renditjen e Ligës së Kampionëve me 36 ekipe me një humbje dhe një barazim nga dy ndeshjet e saj deri më tani. Napoli ka një fitore dhe një humbje dhe është në vendin e 19-të. Ndeshja në stadiumin e PSV ishte planifikuar të fillonte në orën 21:00 sipas orës lokale.
